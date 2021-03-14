Влад Яма розповів про неприємний інцидент з українською поліцією

Український танцівник та хореограф Влад Яма розповів про проблеми з українською поліцією. Він поділився, що його авто евакуювали, однак забрати машину одразу ж не вдалось.

Відомий український танцівник Влад Яма разом з дружиною Лілією та сином Леоном відвідали прем'єру показу фільму "Нереальний КОПець". В інтерв'ю Каті Осадчій зірка розповів про стосунки з поліцією США та України.

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Влад Яма про відпустку у Маямі та інцидент з поліцією

Танцівник із задоволенням провів відпустку за кордоном з дружиною і сином. Там подружжя встигло покататись на дорогій автівці Lamborghini.

Лілія Яма зізналась, що їй дуже сподобалось сидіти за кермом, через що вона не на жарт збільшила швидкість. Однак згадавши про штрафи, які бувають в Америці, а також через прохання сина пригальмувати, дружина танцівника зупинилась.

У неї спортивний характер і вона класно кермує насправді. Я їй довіряю,

– запевнив Влад Яма.

Також танцівник пригадав неприємну ситуацію, пов'язану з українськими поліцейськими. У хореографа евакуювали автомобіль під час презентації проєкту "Маскарад".

"Поліцейські запропонували приїхати до них, познайомитися і заплатити на один штраф менше. Я приїхав, зробив фотосесію з дівчатками, підписав плакати. Приїхали за машиною – її не віддають. Виявилося, що штраф не закрили. Крім фотосесії, ми ще й заплатили зверху", – розповів Влад Яма.

Дружина Влада Ями про сюрприз від чоловіка

У Сполучених Штатах пара встигла відсвяткувати день народження Лілії Ями. Знаменитість щороку робить дружині сюрприз, тому й цей рік не став винятком.

Кожен рік Влад робить мені сюрприз на день народження. У цьому році він довго мене віз, ми приїхали до якогось будинку. Я думала, що ми купили будинок, здивувалася. Виявилося, що будинок стояв біля каналу, і там стояли великі водні мотоцикли. Ми майже виїхали в океан,

– поділилась Лілія.

Але на цьому приємні сюрпризи не закінчились. Вночі подружжя вирушило до Мексики, де провело добу. З Леоном проводив час хрещений батько. А для Влада та Лілії ці день та ніч стали незабутніми.

Інтерв'ю Влада та Лілії Ями: дивіться відео онлайн