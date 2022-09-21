"А чого ж не на фронті": Влада Яму розкритикували за ді-джейський сет у Нью-Йорку

Хореограф Влад Яма на час війни виїхав з сім'єю в США. 24 серпня він провів в Нью-Йорку ді-джейський сет, чим вкотре викликав обурення в українців. Танцівника знову питають, чому він не на фронті.

Влада Яму неодноразово критикували за те, що він виїхав за кордон під час війни. Багато колег хореографа відправили в інші країни дружин і дітей, а самі допомагають Україні на фронті або у волонтерській діяльності.

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Влад Яма провів ді-джейський сет у Нью-Йорку

Танцівник став за ді-діжейський пульт в одному з закладів Нью-Йорка ще 24 серпня, однак лише зараз опублікував відео з того вечора. У ролику видно, як артист запалює під пісню Kalush Orchestra – Stefania, з якою гурт переміг на Євробаченні-2022. Українці, які прийшли на захід з нагоди Дня Незалежності, танцювали та співали.

У підписі до відео Яма повідомив, що то був благодійний вечір, але це не врятувало його від критики. У коментарях користувачі мережі не приховують невдоволення і запитують танцівника, чому він не на фронті.

"Комусь весело, а комусь на передовій не дуже".

"А чого ж не на фронті?"

"Так тримати, сину мій. Слава Україні!"