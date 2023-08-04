Після шквалу критики: Влад Яма неочікувано похизувався нагородою від військових

Хореографа Влада Яму неодноразово критикували за відсиджування за кордоном під час війни. Після нової хвилі хейту він неочікувано похизувався нагородою від військових.

У США артист відвідує та організовує благодійні вечірки, часто поширює відео, які викликають обурення в українців. А тепер в інстаграм-сторіс опублікував фото, на якому показав нагороду від наших військових.

До слова "Його не лякають ракети": Влад Яма вперше за довгий час вийшов на зв'язок і нарвався на хейт

Влад Яма отримав нагороду від військових

Командування та особовий склад 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила вручили подяку благодійному фонду Florida for Ukraine, до якого входить Влад Яма та його дружина Ліліана.

У подяці зазначено, що цей благодійний фонд неабияк допомагає Україні, зокрема зміцнює її обороноздатність та підтримує ЗСУ.



Влад Яма отримав подяку від військових / Скриншот інстаграм-сторіс танцівника

А ще днями хореограф відповідав на хейтерські коментарі під новим дописом з США. Там Яма зазначив, що йому регулярно буває соромно, однак повертатися в Україну не поспішає. У танцівника запитали, чи не хоче він на фронт в Україну, на що він відповів, що в цьому питанні дослухається лише до військових.

Додамо, що є чимало українців, які продовжують підтримувати Влада. Вони зазначають, що у кожного своє життя і ми самі обираємо, як його жити.