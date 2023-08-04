В США артист посещает и организует благотворительные вечеринки, часто распространяет видео, которые вызывают возмущение у украинцев. А теперь в инстаграм-сторисе опубликовал фото, на котором показал награду от наших военных.

К слову "Его не пугают ракеты": Влад Яма впервые за долгое время вышел на связь и нарвался на хейт

Влад Яма получил награду от военных

Командование и личный состав 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила вручили благодарность благотворительному фонду Florida for Ukraine, в который входит Влад Яма и его жена Лилиана.

В благодарности отмечено, что этот благотворительный фонд очень помогает Украине, в частности укрепляет ее обороноспособность и поддерживает ВСУ.



Влад Яма получил благодарность от военных / Скриншот инстаграм-сторис танцовщика

А еще на днях хореограф отвечал на хейтерские комментарии под новым постом из США. Там Яма отметил, что ему регулярно бывает стыдно, однако возвращаться в Украину не торопится. У танцовщика спросили, не хочет ли он на фронт в Украину, на что он ответил, что в этом вопросе прислушивается только к военным.

Добавим, что есть немало украинцев, которые продолжают поддерживать Влада. Они отмечают, что у каждого своя жизнь и мы сами выбираем, как ее жить.