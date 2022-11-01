Влад Яма і Дмитро Ступка відірвалися на геловінській вечірці в Маямі: фото та відео

Суддя "Танців з зірками" Влад Яма ще в перший день повномасштабної війни дременув з України. Він переїхав до США, де час від часу з'являється на заходах на підтримку Батьківщини. Так, у компанії дружини та Дмитра Ступки танцівник зіграв діджейський сет на вечірці в Маямі.

Захід був приурочений до Геловіну й відбувся на борту катера в діловому районі Даунтаун Маямі. За організацію взялася спільнота українців Ukrainian Miami. Серед зіркових гостей був актор Дмитро Ступка та Влад Яма з дружиною Ліліаною.

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Влад Яма і Дмитро Ступка засвітилися на вечірці в Маямі

На Геловін паті Влад Яма прийшов у білій перуці та з банданою. Танцівник став за діджейський пульт і говорив про перемогу України. Поряд з ним був онук легендарного Богдана Ступки Дмитро, який в інтерв'ю 24 каналу розповідав, що війна застала його в літаку до Стамбула, тож в Україну він не поїхав, а повернувся у США.

Дружина Влада Ями Ліліана у своєму інстаграмі наголосила, що вони не просто відривалися на геловінській вечірці, а підтримували Україну: "Вихідними пройшов захід на підтримку України. Геловін".

Це був неймовірний захід! Дякуємо всім, хто прийшов і був учасником чудової атмосфери,

– прокоментували у спільноті Ukrainian Miami.

Влад Яма з дружиною і друзями на геловінській вечірці в Маямі / Фото J Luzan, Ukrainian Miami

Влад Яма з дружиною, Ступкою і друзями на геловінській вечірці в Маямі / Фото з інстаграму Ліліани

Цікаво, що Влад Яма не вперше грає діджей-сет у США. У серпні він виступив на благодійному вечорі в Нью-Йорку, де ввімкнув хіт переможців Євробачення-2022 Stefania. Тоді його розкритикували й запитали: "А чого ж не на фронті?"