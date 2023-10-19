Пісня про розбещеного чоловіка: чому трек зірки "Мастер Шефа" Міцкевича обурив мережу

Зірка "Мастер Шефа 8" Владислав Міцкевич віднедавна розпочав музичну кар'єру. Днями він поділився з фанами уривком зі свого нового треку. Пісня називається "Гвинтокрил" і розповідає про розбещеного чоловіка.

Композиція викликала у шанувальників різноманітні реакції. Дехто вважає що "це офігенно", тоді як інші переконані, що новий трек це "якийсь жах".

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Влад Міцкевич незабаром випустить нову пісню

Поки дату релізу треку не розголошують, проте, за словами артиста, в пісні оспівуватимуться почуття чоловіка до своєї нареченої.

Ця пісня про чоловіка, який розбещений, навіть трішки ненормальний. Він дуже кохає свою наречену, він співає про її тіло та своє ставлення до неї,

– прокоментував пісню співак.

З огляду на те, що прем'єра треку ще не відбулася, то повного тексту слухачі не чули. Втім, уривок звучить так: "Дуже смачно полизав. Її навіть здивував. Мій язик як гвинтокрил. I am a mother fucking real. Мені подобаються твої дотики кожної клітини. Мала, це еротика. Твої очі ніби небо. Я в літаку відчиняю двері. Я входжу, лягай. Закривай очі свої, вдихай. 1001 та ще дві ночі – рай. Ти моя гра, я твоя гра грай!".

Реакція мережі

Шанувальники неоднозначно відреагували на композицію. Чимало людей засудили Влада за пісню.

"Війна в Україні, а це непорозуміння з розуму з'їхало. Заблокувати вас назавжди";

"Готувати у вас краще виходить";

"Дурненьке ти на всю голову. Відписка від такої грязюки";

"Нема чим людині зайнятися";

"Який жах, вибачте за правду";

"Міцик, ти упоровся?".

Водночас були й люди, яким композиція припала до душі.

"Блін, а мені подобається";

"З нетерпінням чекаю релізу. Уривок просто пушка. Дуже сподобався";

"Влад, розважайся, співай, нам подобається! Головне, щоб тобі подобалось";

"Мені подобається, клас";

"Це офігенно".

Хто такий Владислав Міцкевич: головне