Вже не військовий, – ексчоловік відомої телеведучої демобілізувався зі служби у ЗСУ

Влітку 2022 року колишній чоловік телеведучої Соломії Вітвіцької, телеоператор Влад Кочатков, добровільно вступи до лав ЗСУ. Днями з'ясувалось, що він більше не військовий.

Чоловік звільнився зі служби. Він зазначив, що це цілком легально і він ні про що не жалкує.

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Ексчоловік Соломії Вітвіцької демобілізувався

Після півтора року служби в ЗСУ Влад Кочатков, який був зв'язківцем у війську, звільнився зі служби за 26 статтею закону "Про військову службу і військовий обов'язок". Він наголосив, що добровільно вступив до армії та добровільно звідти йде. Водночас його все одно можуть призвати до служби, якщо це буде потрібно.

Добровільно прийшов, добровільно і йду. Все легально. 1.5 роки служби за спиною. Ні про що не жалкую. Але і ні за чим сумувати не буду. Хоча все ж таки буду – за потужними та унікальними людьми, з якими мав справу,

– зазначив військовий.

Чоловік зауважив, що досі не може повірити про те, що він вільний.

"На обліку я все ж таки стою. І в разі чого – мене знову заберуть. Таке життя", – додав Влад.

Соломія Вітвіцька про демобілізацію колишнього чоловіка

Жінка розповіла, що причиною звільнення зі служби стали сімейні обставини.

Наскільки мені відомо, за сімейними обставинами. З минулого тижня вже не військовий ЗСУ,

– сказала Соломія.

Телеведуча додала, що у них хороші стосунки з екскоханим.

"Я вважаю, що наскільки світ зараз бентежний, наскільки мало стабільності, що треба максимально намагатися зберегти нормальні людські стосунки. Я взагалі неконфліктна жінка. Ми прожили разом вісім років, досить мирно, то чого мали погано розходитися?", – поділилася знаменитість.