"Війна у нас, Вася": російський артист поскаржився на відсутність прямих рейсів Москва – Київ

Відомий російський музикант Вася Обломов виступив з концертом у Києві. Перед цим він опублікував допис, у якому обурився через відсутність прямих рейсів Москва – Київ. Користувачі мережі різко йому відповіли.

Російський музикант і художник Вася Обломов (справжнє ім'я – Василь Гончаренко) 29 серпня виступив в одному зі столичних клубів. Перед поїздкою він опублікував допис, який обурив мережу.

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Вася Обломов поскаржився, що між Москвою та Києвом немає прямих рейсів. Він назвав рішення заборонити польоти між містами "тупим", адже "всі, як літали, так і літають, тільки дуже незручно".

Текст публікації Васі Обломова

Давно хотів сказати. У світі немає жодного навіть недоумкуватого примата, який отримав би користь від тупої заборони прямих рейсів між Москвою і Києвом. Раніше радіти цьому міг власник Бєлавіа, але тепер і він не при справах. Всі, як літали, так і літають, тільки дуже незручно.

Реакція мережі

Більшість користувачів фейсбуку обурилися такими словами музиканта:

"Окупанту нєудобно";

"Згоден. Повне закриття кордону років на сто зберегло б нерви і русскім, яким нема що тут робити, і нерозумним заробітчанам з нашого боку, які туди їздять";

"Я відчуваю радість, холодок коло пупка та прекрасне відчуття комфорту, коли росіянин відчуває дискомфорт. Мені от, приміром, теж багато чого не подобається. Війна, коли моїх громадян вбивають і те, що мою квартиру в Луганську було сильно пошкоджено так, що аж стіни попадали від російських снарядів. Оце, шановний, "неудобно". І чим більшій кількості росіян "неудобно" їздити в Україну, тим я більше радію";

"Громадянин країни терориста не розуміє";

"Дивовижна незатьмареність, прямо приголомшлива. Незручно – не літай. Дуже потрібно – літай незручно. А краще – не літай. Ось прямо взагалі. Війна у нас, Вася";

"Росіяни нам два аеропорти поламали, для чого їх сюди пускати прямими рейсами?".

Один з користувачів Андрій Чернишов зауважив, що цей допис Вася Обломов опублікував у роковини Іловайської трагедії: "Знаєте, Вася, ось з одного боку, начебто, ви маєте рацію. У мене самого дочка від першого шлюбу в Ярославлі. Дуже незручно їй до мене літати, тепер, напевно, доведеться через Варшаву. Або пішки через кордон в Сеньківці. А з іншого боку, ось якраз сьогодні 7 років Іловайській трагедії. У якій у моєї дружини загинув однокласник. Вони дружили. Вона йому сувенір везла зі Стокгольма, років 20 тому. У вас, Вася, були, напевно, однокласниці? Цілком можливо, що такі були, яким ви теж за кордоном фігурки купували. А потім би їх – ...уяк! – і вбили б. Причому підло і практично в спину, як це трапилося в Іловайську. Як би ви тоді ставилися до питання прямого авіасполучення?".

Музикант відповів чоловікові: "Так само. Я не маю до цього жодного стосунку, і заборона прямих перельотів теж жодного стосунку до вбивств не має. Це не заборона на в'їзд громадян РФ, а заборона прямих перельотів між містами. Коли ввели заборону, поїзди при цьому продовжували їздити, і автобуси теж".

Зазначимо, що кілька років тому Вася Обломов критикував російських пропагандистів у своєму відео. Артист часто виступав проти путінського режиму.