Українська співачка KOLA опинилася в Ізраїлі в епіцентрі бойових дій: "Мій рейс скасували"

Відома українська співачка Настя Прудіус, яка виступає під псевдонімом KOLA, зараз в Ізраїлі. Артистка опинилася в епіцентрі подій. Їй довелося кілька годин переховуватися у бомбосховищі.

KOLA шокувала фанатів новиною, що перебуває в Ізраїлі. У якому саме вона місті – невідомо, проте зірка не може виїхати з країни.

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KOLA опинилися в Ізраїлі під час атаки

Співачка опублікувала в інстаграм-сторіс відео з бомбосховища. Настя не приховує – їй страшно і вона шокована кількістю ракет, які летять на Ізраїль.

Я в Ізраїлі. Це треш. Я з однієї війни приїхала в іншу війну. В іншій країні це страшніше. Чесно, вони як скажені, вони як збожеволіли. Вони по 100, по 200, 500 ракет за раз хер*чать просто. Ці звуки…,

– поділилася KOLA.



KOLA показалася з бомбосховища в Ізраїлі / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Рейс співачки скасували

Зірка зізналася, що хоче покинути Ізраїль, проте її зворотній рейс скасували. Вона не розуміє, що їй робити далі.

Мій рейс скасували... Я перебуваю в чужій країні, де неадекватні сусіди-іроди з усіх боків… Які неконтрольовані і можуть робити все, що їм прийде в голову,

– висловилася KOLA.



KOLA розповіла про ситуацію в Ізраїлі / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Згодом співачка повідомила, що вони знайшли квиток до Праги. Звідти вона буде добиратися до Варшави. Сподіваємося, Анастасія зможе вибратися з Ізраїлю.

Додамо, що напередодні вторгнення у Тель-Авіві мав відбутися концерт Бруно Марса. Співак кілька годин був у місті під ракетними обстрілами, проте зміг вилетіти з країни.

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