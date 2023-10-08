Українська співачка KOLA опинилася в Ізраїлі в епіцентрі бойових дій: "Мій рейс скасували"
Джерело:KOLA
Відома українська співачка Настя Прудіус, яка виступає під псевдонімом KOLA, зараз в Ізраїлі. Артистка опинилася в епіцентрі подій. Їй довелося кілька годин переховуватися у бомбосховищі.
KOLA шокувала фанатів новиною, що перебуває в Ізраїлі. У якому саме вона місті – невідомо, проте зірка не може виїхати з країни.
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KOLA опинилися в Ізраїлі під час атаки
Співачка опублікувала в інстаграм-сторіс відео з бомбосховища. Настя не приховує – їй страшно і вона шокована кількістю ракет, які летять на Ізраїль.
Я в Ізраїлі. Це треш. Я з однієї війни приїхала в іншу війну. В іншій країні це страшніше. Чесно, вони як скажені, вони як збожеволіли. Вони по 100, по 200, 500 ракет за раз хер*чать просто. Ці звуки…,
– поділилася KOLA.
KOLA показалася з бомбосховища в Ізраїлі / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Рейс співачки скасували
Зірка зізналася, що хоче покинути Ізраїль, проте її зворотній рейс скасували. Вона не розуміє, що їй робити далі.
Мій рейс скасували... Я перебуваю в чужій країні, де неадекватні сусіди-іроди з усіх боків… Які неконтрольовані і можуть робити все, що їм прийде в голову,
– висловилася KOLA.
KOLA розповіла про ситуацію в Ізраїлі / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Згодом співачка повідомила, що вони знайшли квиток до Праги. Звідти вона буде добиратися до Варшави. Сподіваємося, Анастасія зможе вибратися з Ізраїлю.
Додамо, що напередодні вторгнення у Тель-Авіві мав відбутися концерт Бруно Марса. Співак кілька годин був у місті під ракетними обстрілами, проте зміг вилетіти з країни.
Загострення конфлікту в Ізраїлі: коротко
- 7 жовтня бойовики з угруповання ХАМАС напали на Ізраїль. У мережі публікують багато відео перестрілок на півдні країни. Терористи проникли в ізраїльське місто Маген. Там тривають важкі бої за участі танків.
- За даними ЗМІ, в Ізраїлі вже загинули понад 600 людей. Кількість поранених перевищила 2 тисячі. Серед загиблих – 2 громадяни України.
- 8 жовтня Ізраїль проголосував за оголошення війни. Тепер держава може здійснювати "значну військову діяльність". Востаннє цей пункт застосовували ще в 1973 році (коли Сирія та Єгипет напали на Ізраїль).