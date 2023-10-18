Ваші слова нічого не значать, – уряд Ізраїлю засудив Джіджі Хадід за її позицію у війні з ХАМАС

7 жовтня на територію Ізраїлю вдерлося бойове угрупування організації ХАМАС. Збройний конфлікт зараз активно триває. Примітно, що знаменитості з усього світу активно реагують на цю ситуацію.

Серед них була й модель палестинського погодження Джіджі Хадід. Вона у своїй заяві висловила співчуття ізраїльтянам та заявила, що молиться за кожного, хто постраждав. Водночас така позиція не зовсім зрозуміла ізраїльському уряду.

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Ізраїльський уряд звернувся до Джіджі Хадід

На офіційній сторінці в інстаграмі з'явилася інстаграм-сторіс зі зверненням до відомої моделі. Уряд засудив дії знаменитості та наголосив на тому, аби вона чітко висловила, на чиєму боці у цій війні виступає.

Ви спали минулого тижня? Або ви просто заплющуєте очі на те, що єврейських немовлят вбивають у їхніх будинках? Ваше мовчання ясно показує вашу позицію. Ми бачимо вас. Якщо ви не засудите це, ваші слова нічого не значать,

– зазначено в інстаграм-сторіс.



Ізраїльський уряд звернувся до Джіджі Хадід / Скриншот з інстаграм-сторіс



Ізраїльський уряд звернувся до Джіджі Хадід​ / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що Джіджі Хадід раніше говорила про війну в Ізраїлі

Батько знаменитості Мохамед Хадід виступає за рух "Вільна Палестина". Його дочка теж раніше відкрито підтримувала Палестину в соцмережах.

Водночас після того, як організація ХАМАС вдерлася на територію Ізраїлю модель заявила, що "тероризування невинних людей не узгоджується з ідеями руху "Вільна Палестина"". Крім того, Джіджі наголосила, що її прагнення щодо палестинського народу не поширюються на завдання шкоди ізраїльтянам і вона висловила глибоке співчуття всім постраждалим. Модель додала, що "кожна людина заслуговує на базові права, ставлення та безпеку, незалежно від її національності, релігії, етнічного походження чи місця народження".