З накладними віями та чубчиком: Леся Нікітюк показала, як виглядала 15 років тому

Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила поділитися новим архівним фото з прихильниками. Зірка показала кадр, який зробила, коли їй було 18 років.

Відома українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк на своїй сторінці в інстаграмі поширила фото з архіву. Такі світлини одразу ж викликають захоплення в користувачів мережі.

Дивіться також Леся Нікітюк показує трендову прикрасу весни – намисто з перлин: фото

Архівне фото Лесі Нікітюк

Знаменитість зізналась, що на цьому архівному фото їй 18 років. Леся Нікітюк позувала перед камерою на синьому тлі, нахиливши голову вбік. Вона постала у смугастій біло-блакитній сорочці із золотистими кнопками.

На знімку в майбутньої телеведучої доволі пишна зачіска, вона вклала хвилями волосся та чубчик. Також її образ доповнював обруч з бусинами у вигляді перлин. Леся Нікітюк у 18 років мала зовсім інший макіяж. Зірка мала тоненькі брови, вона підкреслювала очі коричневими тінями й стрілками, додавала накладні вії та фарбувала губи яскравим рожевим блиском.

У підписі до фото Леся Нікітюк розповіла, що в той час вона вже отримувала стипендію. Та її часто не вистачало, тому дівчина витрачала кошти лише на енергетичний напій, ті самі накладні вії та локшину швидкого приготування.

Накладні вії, "мелірування" волосся, золота іконка на шиї – говорить про те, що людина вже отримувала стипендію. P.S. Золоту іконку мама подарувала, стипендії вистачало тільки на накладні вії, "мівіну" і Revo,

– поділилась зірка.



Леся Нікітюк у 18 років / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Шанувальників захопило нове архівне фото Лесі Нікітюк. Як і минулого разу, коли телеведуча показала фото з 9 класу, зірку засипали коментарями: