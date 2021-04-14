Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк решила поделиться новым архивным фото с поклонниками. Звезда показала кадр, который сделала, когда ей было 18 лет.

Известная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк на своей странице в инстаграме распространила фото из архива. Такие фотографии сразу же вызывают восхищение у пользователей сети.

Смотрите также Леся Никитюк показывает трендовое украшение весны – ожерелье из жемчужин: фото

Архивное фото Леси Никитюк

Знаменитость призналась, что на этом архивном фото ей 18 лет. Леся Никитюк позировала перед камерой на синем фоне, наклонив голову в сторону. Она предстала в полосатой бело-голубой рубашке с золотистыми кнопками.

На снимке у будущей телеведущей довольно пышная прическа, она уложила волнами волосы и челку. Также ее образ дополнял обруч с бусинами в виде жемчужин. У Леси Никитюк в 18 лет был совсем другой макияж. У звезды были тоненькие брови, она подчеркивала глаза коричневыми тенями и стрелками, добавляла накладные ресницы и красила губы ярким розовым блеском.

В подписи к фото Леся Никитюк рассказала, что в то время она уже получала стипендию. Но ее часто не хватало, поэтому девушка тратила средства только на энергетический напиток, те самые накладные ресницы и лапшу быстрого приготовления.

Накладные ресницы, "мелирование" волос, золотая иконка на шее – говорит о том, что человек уже получал стипендию. P.S. Золотую иконку мама подарила, стипендии хватало только на накладные ресницы, "мивину" и Revo,

– поделилась звезда.



Леся Никитюк в 18 лет / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Поклонников захватило новое архивное фото Леси Никитюк. Как и в прошлый раз, когда телеведущая показала фото с 9 класса, звезду засыпали комментариями: