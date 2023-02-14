Мене закидали валентинками, – Віталій Козловський розсмішив історією про фанаток у школі

Віталій Козловський вважає, що романтика й кохання просто необхідні зараз, бо вони сильніші за війну. Він хоч і не розсекречує особисте життя, але кілька романтичних фактів усе ж видав.

З нагоди Дня Валентина Віталій Козловський поділився з 24 Каналом смішною історією зі школи та розповів, як по телефону мирив бійця ЗСУ з дівчиною.

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Як Козловського закидали валентинками у школі

Згадую історію зі старших класів. Коли прийшов до школи у День Валентина і до кінця уроків мене буквально "закидали" валентинками, десь до сотні. Навіть під дверима класу їх залишали. Мені було дуже приємно, але водночас ніяково, бо через вік не знав, як реагувати на таку кількість уваги. Зараз згадую про це з теплом, було справді неочікувано,

– поділився з нами артист.

Якщо про дівчаток, які задарювали його валентинками, співак розповів, то про свої романтичні сюрпризи й подарунки не обмовився. Він вважає, що найкраще, що можна дати коханій людині 14 лютого – щирість і взаємність.

"Не на часі і не про мене – хвалитися зробленими подарунками, нехай вони залишаться між двома. Найдорожче, що може бути – це щирість і взаємність. Матеріальні речі – це приємний додаток до намірів порадувати кохану людину, але вони ніколи не замінять справжні почуття", – наголосив Віталій Козловський.

Віталій Козловський про День Валентина / Фото з пресслужби артиста

Як Віталій Козловський мирив бійця з коханою

Співак часто їздить з виступами до наших військових, тож захисники вже не раз освідчувалися просто на його концертах. Він таж записував на відео "привіт" для їхніх дівчат. "Я можу тільки уявити, яка це мотивація в бою – знати, що на тебе чекає кохана, родина", – заявив нам Віталій Козловський.

Він також пригадав, як після одного з виступів мирив бійця з дівчиною, яка фанатіє від його пісень. На диво, йому це вдалося.

"Одного разу після концерту до мене підійшов військовий і попросив поговорити по телефону з його дівчиною, переконати її помиритися, бо перед його від'їздом посварилися, а мою музику вона любить і має мене послухати. Поговорили, пробачила. Хлопець радів. І я радів за них. Іноді на таких виступах – десь у бункерах, чи на полігонах – бачу закохані пари, у формі, красиві, молоді, тримаються за руки. І найбільше бажання, щоб швидше була перемога, щоб вони повернулися живими і прожили довге щасливе життя", – висловився Козловський.