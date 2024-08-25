Про це 24 Каналу розповів фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який виступав на фронті 275 разів. Нещодавній виступ у медичному центрі на Донбасі став особливим.

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Щемлива історія про поїздку на фронт

Вакарчук розповів, що поїздки на фронт потрібні не лише українським військовим, а й йому особисто для відчуття власної гармонії та власного "Я". Поруч із захисниками відчувається єдність. Звісно, що подібні поїздки потрібні і для підтримки бойового духу військових.

Я буду робити це стільки, скільки потрібно. І 270, і 300, і 500 разів,

– наголосив фронтмен.

Нещодавно Вакарчук був у медичному пункту на Донбасі, куди потрапляють поранені військові щойно з поля бою. Цих захисників не можна везти у дальші лікарні, адже вони потребують стабілізації стану якнайшвидше.

Фронтмен спілкувався з особовим складом, з лікарями та медсестрами, які рятують життя українських бійців. Співав він прямо у кімнатах, на той момент вони, на щастя, були порожні, де проводяться операції або стабілізаційні дії.

Вони сиділи на ліжках для поранених, кімната була забита. Я ніколи цього не забуду. Навколо ліки, а ти співаєш пісню "Все буде добре" чи "Оберіг" і розумієш, що це можливо найважливіше, що ти зараз робиш в своєму житті,

– підкреслив Вакарчук.