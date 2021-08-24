У вишиванці та шароварах: Ектор Хіменес-Браво зворушливо привітав з Днем Незалежності України

У вівторок, 24 серпня, весь світ вітає Україну з 30 річницею Незалежності. До привітань долучився іменитий шеф-кухар і суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво. З нагоди свята він приміряв образ козака.

Як і годиться легендарному персонажу, Ектор Хіменес-Браво одягнув білу сорочку з вишивкою на грудях і манжетах, червоні шаровари, які підперезав широким золотистим поясом, і хутряну козацьку шапку. Позуючи перед камерою, він розгорнув синьо-жовтий прапор, котрий ефектно розвівався на вітрі.

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У підписі до промовистого фото шеф-кухар зізнався: закохався в Україну з першої прогулянки по Ярославовому Валу, що неподалік Золотих воріт. Вона подарувала йому не лише популярність і визнання, а й найкращих 11 років його життя.

На думку судді "МастерШеф", найбільша окраса нашої держави – волелюбний і гордий народ, завдяки якому вона святкує 30 річницю Незалежності.

Україно, ти стала моїм домом… Україна – це про народ. Про щирий, веселий, волелюбний, гордий, буйний, але такий свій народ. Вітаю з великим святом для всіх нас – з Днем Незалежності, Україно,

– проникливо написав Ектор Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво у вишиванці та шароварах / Фото з інстаграму кухаря

не лише Ектор Хіменес-Браво, а й увесь український шоу-бізнес зворушливо вітає Україну з 30 роком Незалежності.

Текст публікації Ектора Хіменеса-Браво:

Україно, ти стала моїм домом. Я закохався в тебе відразу, з перших кроків по Ярославовому Валу. Погода, атмосфера, дерева, люди, вуличний співак, ярмарок – все це зайшло в моє серце і залишилося в мені. Я чекав, поки повернуся сюди на довгі роки, а може і назавжди.

Україна – це про народ. Про щирий, веселий, волелюбний, гордий, буйний, але такий свій народ. Він робить Україну такою, якою вона є – молодою і незламною.

Спасибі тобі за 11 років, дорога Україно, це найкращий час в моєму житті. Вітаю з великим святом для всіх нас – з Днем Незалежності, Україно!