Вірила у всі знаки, – Оксана Муха розповіла, як ворожила в ніч на Андрія

День Андрія Первозванного щороку відзначають 13 грудня. У народі вірять, що ніч на Андрія є чарівною, і часто вдаються до гадань. Журналістам 24 каналу співачка Оксана Муха розповіла, як ворожила в юності.

Незаміжні дівчата, які прагнуть зазирнути в майбутнє, вірять, що в ніч на Андрія можуть отримати відповіді на найзаповітніші бажання. Вони збираються компаніями та разом гадають.

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Як ворожила Оксана Муха

Переможниця "Голосу країни" з усмішкою пригадує той час: "Це був чудовий час юності, коли вірила в дива, у всі знаки, ворожіння".

Ми з дівчатами ввечері бігали вулицею, зупиняли чоловіків, запитували, як їх звати та записували на листочку. А наступного року перевіряли, чи повторилося ім'я,

– пригадала співачка.

Також дівчата записували бажання на папері, підпалювали його й дивилися на стіні, яка буде тінь від вогню. Тінь на стіні нібито передбачувала майбутнє:

птах – до великих змін у житті;

кішка – до романтичних стосунків;

хрест – до хвороби і нещастя;

гора – до самотності;

ворота – до гостей;

дерево – до багатства і добробуту.

Коли "пластувала" (була членом скаутської організації "Пласт" – 24 канал), то разом з іншими дівчатами збиралися в великому залі. Кожна дівчина знімала по одному чоботу і ставили їх в ряд. Останній чобіт переставляли наперед і, чий чобіт перший "дійде" до дверей, та дівчина першою вийде заміж,

– поділилася артистка.

"Цікаво було. Це дуже гарні українські традиції. Шкода, що зараз вони не такі популярні серед молоді, як були колись", – підсумувала Оксана.