Костянтин Меладзе та Віра Брєжнєва розлучилися після 8 років шлюбу

Костянтин Меладзе та Віра Брєжнєва офіційно розлучилися. Співачка підтвердила чутки та заявила, що кожен пішов своїм шляхом.

Після численних чуток співачка Віра Брєжнєва натякнула на розлучення на особистій сторінці. Днями вона випустила перший мініальбом українською мовою.

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Меладзе і Брєжнєва розлучилися

Віра Брєжнєва повідомила, що в мініальбомі вона розповідає про розлучення.

Війна, розлучення, трансформації, вдячність, музика та голос… Все це в моєму першому мініальбомі українською "Дякую". Слухайте серцем,

– написала Віра Брєжнєва.

Блогер Богдан Беспалов взяв в артистки офіційний коментар. Віра підтвердила, що розлучилась з Костянтином Меладзе.

"Так, ми розлучилися рік тому і кожен з нас почав власний шлях з вдячністю і повагою один до одного", – сказала Брєжнєва.

Меладзе й Брєжнєва / Фото з інстаграму Меладзе

Новий альбом Віри Брежнєвої

, ще вчора у мережі поширили фото Костянтина Меладзе з Європи. Його самотнього підловили на відпочинку у Швейцарії.

Виконавиця під псевдонімом VERA презентувала мініальбом "Дякую", у який увійшло 6 пісень українською. У них вона розповідає про свою трансформацію та розлучення.



Віра Брєжнєва / Фото пресслужби​

Окрім того, VERA випустила нову відеороботу "Ніч мине", де артистка з'являється в образі пташки.

VERA – "Ніч мине": дивіться відео онлайн

Що відомо про шлюб пари

Костянтин Меладзе – продюсер гурту "ВІА Гра", у якому з 2003 до 2007 року співала Віра Брєжнєва. Та на той час вона була заміжня, а у 2009 стала мамою. Сам продюсер до 2013 був одружений з Яною Меладзе, від якої виховує доньку Лію. До слова, вона набагато сміливіше розповідає про вторгнення.

22 жовтня 2015 року Костянтин Меладзе та Віра Брєжнєва одружилися в Італії.

Чутки про розлучення пішли у серпні минулого року. Було відомо, що подружжя розпродає помешкання в Росії. Водночас вони по-різному поставилися до повномасштабного вторгнення: Костянтин Меладзе обрав шлях замовчування, тоді як Віра несподівано "перевзулась" – перейшла на українську мову та волонтерила у Польщі.