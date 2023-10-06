Після численних чуток співачка Віра Брєжнєва натякнула на розлучення на особистій сторінці. Днями вона випустила перший мініальбом українською мовою.

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Меладзе і Брєжнєва розлучилися

Віра Брєжнєва повідомила, що в мініальбомі вона розповідає про розлучення.

Війна, розлучення, трансформації, вдячність, музика та голос… Все це в моєму першому мініальбомі українською "Дякую". Слухайте серцем,

– написала Віра Брєжнєва.

Блогер Богдан Беспалов взяв в артистки офіційний коментар. Віра підтвердила, що розлучилась з Костянтином Меладзе.

"Так, ми розлучилися рік тому і кожен з нас почав власний шлях з вдячністю і повагою один до одного", – сказала Брєжнєва.

Меладзе й Брєжнєва / Фото з інстаграму Меладзе

Нагадаємо, ще вчора у мережі поширили фото Костянтина Меладзе з Європи. Його самотнього підловили на відпочинку у Швейцарії.

Новий альбом Віри Брежнєвої

Виконавиця під псевдонімом VERA презентувала мініальбом "Дякую", у який увійшло 6 пісень українською. У них вона розповідає про свою трансформацію та розлучення.



Віра Брєжнєва / Фото пресслужби​

Окрім того, VERA випустила нову відеороботу "Ніч мине", де артистка з'являється в образі пташки.

VERA – "Ніч мине": дивіться відео онлайн

Що відомо про шлюб пари

Костянтин Меладзе – продюсер гурту "ВІА Гра", у якому з 2003 до 2007 року співала Віра Брєжнєва. Та на той час вона була заміжня, а у 2009 стала мамою. Сам продюсер до 2013 був одружений з Яною Меладзе, від якої виховує доньку Лію. До слова, вона набагато сміливіше розповідає про вторгнення.

22 жовтня 2015 року Костянтин Меладзе та Віра Брєжнєва одружилися в Італії.

Чутки про розлучення пішли у серпні минулого року. Було відомо, що подружжя розпродає помешкання в Росії. Водночас вони по-різному поставилися до повномасштабного вторгнення: Костянтин Меладзе обрав шлях замовчування, тоді як Віра несподівано "перевзулась" – перейшла на українську мову та волонтерила у Польщі.