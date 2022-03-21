Віра Брежнєва переїхала у Польщу, де допомагає українським дітям

Співачка Віра Брежнєва засудила російську агресію проти України. Зараз виконавиця перебуває в Польщі, де допомагає українським дітям у гуманітарному центрі.

Віра родом з Дніпропетровської області, однак вона гастролювала в Росії. Поки чимало її зіркових колег відмовчуються або підтримують окупантів, артистка допомагає біженцям у Польщі.

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Віра Брежнєва допомагає в Польщі

Наші сусіди підтримують український народ. У Польщі зараз перебувають мільйони жінок з дітьми, які втекли, щоб врятуватися від війни. Там зараз перебувають і багато знаменитостей. У Польщу приїхала Віра Брежнєва, яка допомагає діткам у гуманітарному центрі.

Коли ми сортуємо гуманітарну допомогу, в посилках трапляються малюнки від дітей. Таким милим способом вони хочуть підтримати незнайомих дітей з іншої країни,

– пояснила Брежнєва.



Віра Брежнєва у Польщі / Скриншот інстаграм-сторіз співачки

Виконавиця переїхала до Польщі разом зі своїми дітьми, щоб вони були в безпеці. Чоловік Костянтин Меладзе і мама Віри залишилися в Києві.

Артистка засуджує війну, яка йде зараз на території України. Вона розповідає росіянам, що відбувається на її рідній землі, закликає зупинити війну.



Віра Брежнєва у Польщі / Скриншот інстаграм-сторіз співачки