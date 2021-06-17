З віночками та прапорами: фанатки вболівають за збірну України – промовисті фото

Збірна України грає другий матч на Євро-2020 проти Північної Македонії. Чимало фанаток зібралися на стадіоні "Національ Арена" у Бухаресті. Там вони вболівають за українську команду з віночками та прапорами.

17 червня збірна України та збірна Північної Македонії зустрілися у Бухаресті. Це вже друга гра української збірної на Євро-2020.

Важливо Україна – Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Матч відбувається на стадіоні "Національ Арена". Туди прибуло чимало фанатів, які вболівають за нашу збірну. Серед них багато українок, які підтримують футболістів.

Вони одягнені тематично – у вишиванки чи вбрання, які мають національну символіку. Також дівчата приміряють синьо-жовті футболки або штани. Дівчата доповнюють свої образи віночками, а в руках тримають українські прапори.

Фото українських фанаток у Бухаресті



Дівчина підтримує Україну на матчі Україна – Північна Македонія / Фото Getty Images



Дівчина підтримує Україну на матчі Україна – Північна Македонія / Фото Getty Images



Фанати збірних України та Північної Македонії / Фото Getty Images