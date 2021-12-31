Виникала ціла театралізована сценка, – фронтмен "МЕРІ" про Святвечір, новорічні вареники та гори

Ось і добігає кінця 2021 рік. Усі заклопотані останніми приготуваннями до святкування Нового року і Різдва. Ми розпитали фронтмена гурту "МЕРІ" Віктора Винника про традиції святкування Різдва у його родині та де він любить відпочивати взимку.

Різдвяні свята – це дуже теплий і сімейний період року. Чи є у Вашій родині традиції святкування Нового року та Різдва?

Як я уже неодноразово розповідав, мені пощастило народитись у Карпатах у гірському селі. Походжу з великої бойківської родини. Звичайно, що Новий рік у нас також святкувався, але це свято було вже привнесено новою владою після Другої світової війни. Тому воно ніколи не було для нас першочерговим – найважливішим було Різдво.

Цікаво Прийшов час вірити в себе, – ексклюзивне новорічно-різдвяне інтерв'ю з Євгеном Хмарою

Мені пощастило побачити відзначення цього свята так, як його зараз відтворюють лише, можливо, у науково-популярних фільмах. А це різноманітні традиції, яких зараз або вже зовсім немає, або їх залишилося дуже мало.

З дитинства найбільше запам’яталася традиція, яку привезли мої дідо та баба, які, до речі, були переселенцями з Сяну. Починалось все з того, що вимикалось світло у кімнаті, дідо йшов до стодоли та приносив сніп. Зараз його називають дідухом, але у нас його називали просто снопом.

Дідо тричі стукав у двері, а баба йому відповідала. Виникала ціла театралізована сценка. Для нас дітей це все виглядало дуже втаємничено та урочисто. І зрештою дідо заходив, вмикалось світло, з усіма вітався "Христос ся рождає". Далі ми молились і починалось святкування Різдва.



Віктор Винник розповів про Різдво у дитинстві / Фото пресслужби артиста

Хата була застелена соломою, що було радістю для дітей, туди розсипали цукерки, це називалося "шукати гриби". До хати заносили ягничку (молоде ягня). Це все доповнювалося святковими стравами, великою кількістю родичів, які з’їжджались в село до батьків.

Потім йшли колядувати до родичів та сусідів. І це все на фоні карпатської зими. Тому ці спогади залишаються зі мною впродовж життя. Коли приходять різдвяні свята, то ці спогади гріють душу.

Святковий настрій у різдвяний час створюють не лише традиції, а й також і музика. Поділіться Вашим святковим плейлистом, який точно створить чудовий різдвяний настрій!

Я не скажу, що у мене є святкові плейлисти. Коли я ставлю собі улюблені платівки – це для мене вже свято! Ось, навіть зараз, коли з Вами розмовляю, то звучать платівки Scorpions.

Балади для мене – це теж доволі різдвяна музика. Вона підходить для усіх випадків, а особливо – до романтичних. Тобто музика має бути улюблена, та, до якої Ви хочете повернутись і яка близька вашому серцю, а не та, яку Вам щодня пропонує радіо, Інтернет, чи різні підбірки.

Я до прикладу, маю спеціальну шафку. Беру звідти платівку, ставлю її, і саме це створює мені чудовий настрій.

Читайте також Ексклюзивне інтерв'ю з Кухар і Стояновим: про колекцію новорічних іграшок, Різдво, гастролі

У Вашому репертуарі також є святкові пісні, зокрема композиція "Миколай". Розкажіть, що Вас надихнуло на її створення?

Я дуже здивувався, коли помітив, що, на жаль, не в усіх регіонах, навіть центральних, День святого Миколая відзначається. Це свято поступово з'являється там тільки зараз. І це чудово, що воно повертає собі цю першість, адже Різдво, Святого Миколая – це головні свята!

У цій пісні є такі слова: "– Ти хто? Дєд Мароз?, – "Ні! Я Миколай!", – тобто тут закладена ідея, що треба рідну культуру любити і розповсюджувати, а від чужого треба трішки відгородитися. Нехай собі Снігурки, Морози будуть десь там у тайзі... Потрібно насамперед цінувати своє!

МЕРІ – Миколай: дивитись відео онлайн

Де, як правило, зустрічаєте Новий рік? Виступаєте чи святкуєте з родиною або в колі друзів? Що Вам імпонує більше?

Останні двадцять років Новий рік я святкую на виступах. Тому, відверто кажучи, вже навіть не знаю, що таке святкування як у "нормальних" людей. Я за цим спостерігаю зі свого робочого місця, зі сцени. Чесно кажучи, мені навіть так більше імпонує! Адже свята, які говорять про те, що минає час, мені не дуже до вподоби. Тому для мене краще працювати. Тим паче коли робота – це твоя улюблена справа.



Віктор Винник з гуртом "МЕРІ" / Фото пресслужби

Чи любите готувати на свята чи у будні? Можливо, у Вас є коронна страва, яка обов’язково прикрашає стіл на Новий рік або Різдво щороку?

Мої кулінарні потуги і таланти залишились на разі у минулому. Цим я грішив у студентські роки, коли проживав у різних гуртожитках. Мами поряд не було, то треба було готувати (Сміється). Я навіть пам’ятаю, коли ми залишились у гуртожитку на свята, а це були 90-ті.

До теми Про Новий рік, коляду та майбутній дует з новим артистом: святкове інтерв'ю з учасниками KAZKA

Не скажу, що це був голодний час, просто такого різноманіття як зараз не було, та й коштів для цього всього також. У нас закінчились продукти. Ми прогулялись поверхами, кімнатами й "вициганили" у дівчат муки і ще якихось продуктів. Під мудрим керівництвом дівчат ми зліпили вареники. У мене навіть десь є фотокартка, де це зафільмовано. До речі, треба буде колись її виставити. Тому я не безнадійний, якщо ліпив вареники. Я закінчив художній факультет і розумію, що вареники ліпити – це також мистецтво!

Ви розповідали, що походите з бойківської родини. Чи відрізнявся бойківський святвечірній та святковий різдвяний стіл від галицького? Можливо, були якісь оригінальні страви, які й досі полюбляєте?

Так, є такі страви! Мені дуже подобаються боби, які завжди є у моїй сім’ї на столі серед 12 страв. Тобто не фасоля, а саме біб. Я взагалі дуже його полюбляю, але на Різдво – це особливо смачно! Традиція готувати страви з цим продуктом в нас збереглася і до сьогодні.



Віктор Винник / Фото пресслужби артиста

Ваш топ місць, де можна відпочити взимку на свята чи просто так. Чим ці місця для Вас особливі?

Я ще жодного разу не пробував їхати взимку десь у теплі краї, як це зараз часто роблять інші люди. Цього не зовсім розумію, бо знаю, що якщо зима, то мають бути гори. І судячи з того, яка кількість туристів відвідує Карпати останніми роками, то не один я так вважаю. Тим паче, що цього року зима гарна, сніжна і морозна. Тому раджу всім активний гірський відпочинок!

Чому саме надаєте перевагу гірському відпочинку?

Для мене це такий собі момент свободи, коли ти на швидкості несешся згори та періодично контролюєш ситуацію, аби не впасти! Скільки себе пам’ятаю, то завжди любив кататись на лижах. Колись у кожного хлопця у горах були букові лижі, які переходили з покоління в покоління. Вони були дуже міцні та рідко ламались, навіть зараз ще маю такі.

Дещо пізніше спробував кататися на гірських лижах. Мені це дуже сподобалось, тому часто залучаю до цього заняття знайомих і друзів. Процес катання доповнює гірська зимова краса, а це неймовірно круто.

Не пропустіть Ексклюзив від зірок: де та як зустрінуть Новий рік Сумська, Зібров, JULIK та інші артисти

Давно вже не було у Львові ваших концертів, львів'яни вже засумували! Поділіться, де можна буде Вас почути незабаром?

У зв’язку з пандемією у нас дуже багато концертів перенеслось, і не лише у Львові. Найближче, що у нас заплановано у Львові – концерт напередодні Дня Валентина, а саме 13 лютого у Центрі Довженка на Сихові. Будемо раді бачити усіх!

Що Ви б хотіли побажати читачам у цей святковий час?

Хочу побажати як у святковий, так і завжди, – триматися, тому що час зараз нелегкий. Нас носить на поворотах історії. Перед нами та нашою країною стоять важливі виклики. І нам дуже важливо встояти на ногах. Не впасти на ожеледиці історії. Не повестись на різного роду провокації. Залишитись собою у своїй країні.

Ми з України, і я вірю, що в Україні буде Україна!

МЕРІ – Я з України: дивитись відео онлайн

Автор: Марія Чернявська