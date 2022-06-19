"Він може там померти": Раміна розповіла про небезпечну службу коханого в ЗСУ

Українська блогерка Раміна розповіла про службу коханого в ЗСУ. Вона зізналась, що дуже хвилюється за його безпеку.

Українська блогерка Раміна Есхакзай у новому інтерв'ю розповіла про нареченого, який служить в авіарозвідці. Вона поділилась, що часто хвилюється за його безпеку.

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Раміна про службу коханого

Зірка ютубу зізналась, що Євген вступив у ЗСУ остаточно тоді, коли вона виїхала з України. Зараз Раміна живе в Чехії.

Він зараз знаходиться на різних точках, я навіть не знаю точно, де, тому що він мені не каже. Я так розумію, що він мені багато чого не каже. Ми з ним спілкуємося, коли в нього є зв'язок, коли вони йдуть на точку ночувати,

– розповіла блогерка.

"Я ж і раніше їздила у відрядження, а він літав захищати людей, тому це такий час. Мені було б дуже дивно, якби Женя сидів би десь зі мною в Європі або просто в Києві курив кальян. Женя це робить безкоштовно, йому не платять гроші. Він доброволець, він ризикує своїм життям, хоча він насправді дуже талановитий адвокат, а там по документах, щоби тобі платили гроші, треба щось відмовитися від своєї роботи, якось так. І він каже, що він не хоче отримувати гроші, тому що так він може попросити вихідний або сказати, що він не буде там щось робити. А коли тобі платять, то кажуть "іди туди“", – додала вона.

Раміна пригадала, як в один з днів Євген мало не пішов на завдання з іншою бригадою, яких "накрило" обстрілами й багато бійців були поранені. Тому вона хвилюється за безпеку коханого

Дуже психологічно важко, я дуже часто плачу, і коли була у Києві, і під час інтерв'ю, і коли думаю про Женю. Він об'єктивно може там померти. Це об'єктивно. Від мене це не залежить. Також може залишитися інвалідом, його можуть забрати в полон,

– зізналась зірка.

Блогерка додала, що Євген у небезпеці ще й тому, що має відому наречену: "А якщо брати до уваги той факт, що у нього наречена Раміна, яка знімає такі відео й брала інтерв'ю у військовополонених – він у максимальній небезпеці".

Повне інтерв'ю Раміни: дивіться відео онлайн