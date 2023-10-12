Розійшлися 7 років тому: дружина Вілла Сміта шокувала заявою про стосунки з актором
Джерело:People
Дружина відомого голлівудського актора Вілла Сміта здивувала заявою про особисте життя. Виявляється, пара розійшлася ще 7 років тому. Джада Пінкетт-Сміт живе окремо від чоловіка.
Подружжя досі не розлучилося офіційно. До того ж Вілл Сміт та Джада працюють над своїми стосунками.
Цікаво 4 фільми з Віллом Смітом, від яких ви не зможете відірватися
Вілл Сміт розійшовся з дружиною
Джада зізналася, що від 2016 року вони з Віллом Смітом живуть окремо та не перебувають у романтичних стосунках. Проте за документами вони досі чоловік і дружина.
Пінкетт-Сміт додала, що обдумувала над офіційним розлученням. Проте подружжя не здається і працює над стосунками.
Ми все ще намагаємося розібратися (хто ми є один одному, – 24 Канал). Ми разом виконували справді складну роботу над собою. Ми відчуваємо глибоку любов одне до одного, ми намагаємося зрозуміти, який вона має вигляд насправді,
– розповіла Джеда.
Дружина Вілла Сміта не приховує – раніше страждала від депресії. Через пригнічений стан вона навіть хотіла вкоротити собі віку.
Що відомо про особисте життя Вілла Сміта
- Джада стала другою дружиною Вілла Сміта. Пара одружилися в грудні 1997 року. У їх шлюбі народилося двоє дітей – син Джейден та донька Віллоу.
- Першою дружиною актора була колега Шері Зампіно. Після весілля у 1992 році в них народився син Віллард Керрол Сміт ІІІ, більше відомий як Трей. Через три роки вони розлучилися.
- Нинішній шлюб Вілла триває вже 26 років, лише тепер стало відомо про проблеми у стосунках пари.
- Додамо, що у 2020 році Джада ошелешила зізнанням, що протягом 4,5 років мала роман з молодим співаком Августом Альсіною.
- Нагадаємо, що у 2022 році Кріс Рок, який вручав "Оскар", грубо пожартував про дружину Вілла Сміта. Насправді в акторки була алопеція. Тоді Сміт вийшов на сцену, дав ляпаса ведучому.