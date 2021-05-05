Вілл Сміт несподівано показав фото "у своїй найгіршій формі"

Американський актор Вілл Сміт зажди дивував публіку не лише відмінною акторською грою, а й чудовими формами тіла. 52-річний актор вирішив чесно показати, як він виглядає зараз.

Чоловік сфотографувався на власному подвір'ї, одягнувши лише труси, домашні капці та спортивну куртку. У такому образі він сміливо продемонстрував, як набрав зайву вагу під час пандемії коронавірусу.

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Актор драматично стояв з піднятою рукою, наче щось декламує, на тлі красивих домашніх пейзажів.

Я буду чесний з вами з усіма, я зараз в найгіршій формі у своєму житті,

– зізнався Вілл Сміт.

Ймовірно, розповнілий актор набрав вагу через малорухливий спосіб життя, неправильне харчування та відсутність зйомок у кіно. Фанати були приголомшені змінами у тілі улюбленого актора та сподівались, що це жарт або ж підготування до нової ролі.

Чому розповнів Вілл Сміт

Але в новому дописі Сміт підтвердив, що справді розповнів, і причиною цьому стала пандемія коронавірусу.

"Це тіло, яке пронесло мене через всю пандемію і незліченну кількість днів. Я люблю це тіло, але хочу почувати себе краще. Більше ніяких опівнічних кексів... Ось і все! Тепер прагну повернути найкращу форму у своєму житті", – написав Вілл Сміт і додав, що тепер співпрацює з компанією YouTube, щоб повернути своє здоров'я і самопочуття в норму.

Як Вілл Сміт виглядав раніше

У 2015 році кіноактор знімався у фільмі "Фокус" з Марго Роббі. Там фанати змогли вдосталь побачити напівоголених сцен з улюбленим актором. 6 років чоловік демонстрував відмінне рельєфне тіло, яке ще довго обговорювали у ЗМІ.



Вілл Сміт на зйомках фільму "Фокус", 2015 / Фото Warner Bros