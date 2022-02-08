З вилами і граблями: Wellboy заінтригував уривком хіта Nozzy Bossy для Євробачення-2022

Український артист Wellboy вже 11 лютого презентує свій новий хіт Nozzy Bossy, який він підготував для Національного відбору Євробачення-2022. Наразі ж фанати можуть потішитись лише уривком нової пісні, яка з'явилась в мережі.

Уривок нової пісні Wellboy "засвітив" у своїх інстаграм-сторіс. Ролик вже опублікували у телеграм-каналі фан-сторінки Євробачення. У відео артист стоїть на передньому плані в "оверсайз" куртці, а позаду нього люди з вилами та граблями викрикують "Голосуй за Wellboy!".

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Уривок нової пісні Wellboy: відео

Що ми побачимо в офіційному кліпі пісні Nozzy Bossy – годі й гадати, проте фанати підозрюють, що буде щось яскраве та несподіване. Офіційна прем'єра пісні відбудеться 11 лютого – за день до Нацвідбору Євробачення.

Wellboy з Поплавським

Додамо, що виконавець також опублікував у своєму інстаграмі відео, де босоніж ходить університетом культури, де його зустрічає ректор – Михайло Поплавський.

"Малий, ти чого босий в університеті тут гуляєш?" – запитав Поплавський, на що Wellboy відповів: "Ну тому що Nozzy Bossy, Михайле Михайловичу".

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