Я жила в пеклі, – фіналістка російського "Холостяка" Короткова вперше публічно розповіла про ДТП

Російська інстаграм-блогерка та учасниця реаліті-шоу "Холостяк" 6 сезон Вікторія Короткова у жовтні 2020 року збила на смерть людину у ДТП. Через майже пів року вона дала своє перше інтерв'ю.

Моторошна ДТП сталась 5 жовтня ввечері у Москві. Дівчина перебувала за кермом автомобіля свого обранця – Рагіма Шамшилова. На Кутузовському проспекті пішохід перебігав дорогу у забороненому місці, коли Вікторія наїхала на нього. Чоловік вдарився об її машину і загинув під колесами іншої.

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У крові Короткової не знайшли слідів алкоголю, а сама вона теж постраждала в аварії, отримавши струс мозку. Порушувати кримінальну справу не стали, оскільки Вікторію визнали невинною.

"Клянуся, було відчуття, що я цього не витримаю", – Короткова про смертельну ДТП

З того часу Вікторія Короткова не з'являлась у соціальних мережах (останній допис в інстаграмі датується 5 жовтня), а також її не бачили на публіці. У російському глянці вона вперше поділилась емоціями про трагедію і зізналась, що з тих пір її життя назавжди змінилася. Вона розповіла, що вийти зі стресового стану їй допомогли близькі подруги.



Вікторія Короткова для Tatler / Tatler

"Пам'ятаю, як дівчатка просто укладали мене спати. Лягали зі мною під ковдру, обіймали і говорили, що все буде добре, ти тільки тримайся. Це дуже важливо, коли таке трапляється", – відчувати підтримку друзів, готових розділити горе, – розповіла дівчина.

З того часу вона не користувалась інтернетом, оскільки в перший час усі писали про ДТП, а також не могла їсти і спати, оскільки їй постійно снились жахи з місця трагедії. Зараз вона не готова сідати за кермо і всюди їздить з водієм. Спочатку, коли вона проїжджала повз місце ДТП, то закривала очі. Тепер вона це пропрацьовує з психологом і намагається жити далі. Щодо автомобіля, то за словами дівчини, він зареєстрований на друга її сім'ї, але у ЗМІ зазначали, що це її коханий.

Я жила в пеклі. Зараз у мене як ніби будівництво будинку. По цеглинці викладаю себе заново, намагаюся щось налагодити. Мені не стало одним помахом добре, не вийшло в момент повернутися і жити старим життям. Об'єктивно – моє життя змінилося. Я не знаю, чи буде взагалі коли-небудь таке, як раніше,

– додала Короткова.



Вікторія Короткова для Tatler / Tatler

Дівчина додала, що в один момент в очах громадськості вона перетворилася в "ту, що зробила страшне за кермом дорогого автомобіля". Вона поянила, що прийняла це як у випадку з пандемією: "Поступово навчаєшся жити в нових реаліях і до них адаптуватися. Намагаєшся не опускати руки в обставинах, що склалися, а жити в них". Короткова зазначила, що в перший час у неї в голові весь час звучало "Чому вона і це сталось з нею?", але згодом вона, що мабуть, для того, "щоб вміти цінувати життя, рідних, близьких і взагалі кожну мить. Ніколи не знаєш, що станеться в наступну секунду".

Окрім інтерв'ю, фіналістка 6 сезону "Холостячка" знялась у чорно-білій фотосесії та вперше з'явилась в інстаграмі.