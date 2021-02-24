Российская инстаграм-блогер и участница реалити-шоу "Холостяк" 6 сезон Виктория Короткова в октябре 2020 года сбила на смерть человека в ДТП. Спустя почти пол года она дала свое первое интервью.

Жуткое ДТП произошло 5 октября вечером в Москве. Девушка находилась за рулем автомобиля своего избранника – Рагима Шамшилова. На Кутузовском проспекте пешеход перебегал дорогу в запрещенном месте, когда Виктория наехала на него. Мужчина ударился о ее машину и погиб под колесами другой.

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В крови Коротковой не нашли следов алкоголя, а сама она тоже пострадала в аварии, получив сотрясение мозга. Возбуждать уголовное дело не стали, поскольку Викторию признали невиновной.

"Клянусь, было ощущение, что я этого не выдержу", – Короткова о смертельном ДТП

С тех пор Виктория Короткова не появлялась в социальных сетях (последнее сообщение в инстаграме датируется 5 октября), а также ее не видели на публике. В российском глянце она впервые поделилась эмоциями о трагедии и призналась, что с тех пор ее жизнь навсегда изменилась. Она рассказала, что выйти из стрессового состояния ей помогли близкие подруги.

Виктория Короткова для Tatler / Tatler

"Помню, как девочки просто укладывали меня спать. Ложились со мной под одеяло, обнимали и говорили, что все будет хорошо, ты только держись. Это очень важно, когда такое случается", – чувствовать поддержку друзей, готовых разделить горе, – рассказала девушка.

С тех пор она не пользовалась интернетом, поскольку в первое время все писали о ДТП, а также не могла есть и спать, поскольку ей постоянно снились ужасы с места трагедии. Сейчас она не готова садиться за руль и везде ездит с водителем. Сначала, когда она проезжала мимо места ДТП, то закрывала глаза. Теперь она это прорабатывает с психологом и пытается жить дальше. Что касается автомобиля, то по словам девушки, он зарегистрирован на друга ее семьи, но в СМИ отмечали, что это ее любимый.

Я жила в аду. Сейчас у меня как будто строительство дома. По кирпичику выкладываю себя заново, пытаюсь что-то наладить. Мне не стало одним взмахом хорошо, не получилось в момент вернуться и жить старой жизнью. Объективно – моя жизнь изменилась. Я не знаю, будет ли вообще когда-нибудь такое, как раньше,

– добавила Короткова.

Виктория Короткова для Tatler / Tatler

Девушка добавила, что в один момент в глазах общественности она превратилась в "ту, что сделала страшное за рулем дорогого автомобиля". Она пояснила, что приняла это как в случае с пандемией: "Постепенно учишься жить в новых реалиях и к ним адаптироваться. Стараешься не опускать руки в сложившихся обстоятельствах, а жить в них". Короткова отметила, что в первое время у нее в голове все время звучало "Почему она и это случилось с ней?", но впоследствии она, что видимо, для того, "чтобы уметь ценить жизнь, родных, близких и вообще каждое мгновение. Никогда не знаешь, что произойдет в следующую секунду".

Кроме интервью, финалистка 6 сезона "Холостячка" снялась в черно-белой фотосессии и впервые появилась в инстаграме.