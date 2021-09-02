Вікторія Бекхем зворушливо привітала сина з днем народження

Британська модельєрка Вікторія Бекхем привітала сина Ромео з днем народження. Хлопцю виповнилося 19 років. Зірка опублікувала зворушливе фото, на якому позувала з ним і з коханим.

Девід Бекхем також привітав нащадка. Знамениті батьки оприлюднили архівні фотографії, якими розчулили мережу.

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Вікторія та Девід Бекхеми привітали сина з днем народження

Дизайнерка поширила кадр, на якому зображена з сином Ромео і чоловіком Девідом. Зіркова сім'я позувала, обійнявшись, в одному з закладів.

З днем народження, Ромео! Не можу повірити, що тобі сьогодні 19 років! Ми всі так сильно любимо тебе,

– звернулася зіркова матуся до нащадка.



Вікторія Бекхем з чоловіком і сином / Фото з інстаграму дизайнерки

Футболіст привітав сина, оприлюднивши надзвичайно милу архівну світлину, де Ромео зображений в дитинстві.

"З 19-річчям, мій гарний хлопчику! Бажаю тобі приголомшливого дня. Ми всі любимо тебе і пишаємося тим, яким чоловіком (майже) ти став. Залишайся собою і ніколи не зраджуй себе. Завжди люблю тебе. Тато", – з ніжністю написав Девід Бекхем під фото.



Девід Бекхем з сином / Фото з інстаграму футболіста

Нагадаємо, Вікторія та Девід Бекхеми виховують ще двох синів – Брукліна (22 роки), Круза (16 років) і доньку Гарпер (10 років).