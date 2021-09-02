Дэвид Бекхэм также поздравил потомка. Знаменитые родители обнародовали архивные фотографии, которыми умилили сеть.

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Виктория и Дэвид Бекхэмы поздравили сына с днем рождения

Дизайнер распространила кадр, на котором изображена с сыном Ромео и мужем Дэвидом. Звездная семья позировала, обнявшись, в одном из заведений.

С днем рождения, Ромео! Не могу поверить, что тебе сегодня 19 лет! Мы все так сильно любим тебя,

– обратилась звездная мамаша к потомку.



Виктория Бекхэм с мужем и сыном / Фото из инстаграма дизайнера

Футболист поздравил сына, обнародовав чрезвычайно милую архивную фотографию, где Ромео изображен в детстве.

"С 19-летием, мой красивый мальчик! Желаю тебе потрясающего дня. Мы все любим тебя и гордимся тем, каким мужчиной (почти) ты стал. Оставайся собой и никогда не предавай себя. Всегда люблю тебя. Папа", – с нежностью написал Дэвид Бекхэм под фото.



Дэвид Бекхэм с сыном / Фото из инстаграма футболиста

Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэмы воспитывают еще двух сыновей – Бруклина (22 года), Круза (16 лет) и дочь Харпер (10 лет).