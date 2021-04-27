Вікторія Бекхем показала фігуру в крихітному купальнику: фото з Маямі

Знаменита британська дизайнерка Вікторія Бекхем понад тиждень відпочиває в Маямі. На райському курорті вона похизувалася фантастичною фігурою у яскравому вбранні та крихітному купальнику.

Після гучного святкування свого 47-річчя Вікторія Бекхем затрималася у штаті Флорида. На узбережжі Атлантичного океану дизайнерка засмагає у відвертих пляжних вбраннях. Одне з них вона ефектно показала майже 30-мільйонній аудиторії в інстаграмі.

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Образ Вікторії Бекхем

На палубі розкішної білої яхти Вікторія Бекхем позувала в яскравому помаранчевому халаті з жовтими вставками. Літній аутфіт вона довершила крихітним чорним купальником на зав'язках і стильним крислатим капелюхом. Модельєрка не втратила нагоду прорекламувати нову колекцію власного бренду Victoria Beckham, підібравши масивні сонцезахисні окуляри з квадратними скельцями.

Зірка не стала оголюватися перед камерою, залишившись у коротенькому халаті, однак продемонструвала бюст у глибокому декольте. На палубі яхти Вікторія Бекхем засвітила і стрункі довгі ніжки, коли її підловили за електронною книгою.

Вікторія Бекхем у купальнику / Фото з інстаграму дизайнерки

Вікторія Бекхем на відпочинку в Маямі / Фото з інстаграму дизайнерки