Вишиті сукні та білосніжний костюм: виходи українки Вікторії Апанасенко на "Міс Всесвіт 2022"

Фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт" відбудеться 14 січня. Напередодні пропонуємо переглянути стильні, яскраві та патріотичні виходи представниці України Вікторії Апанасенко у США.

Конкурс краси "Міс Всесвіт 2022" проходить на початку нового року у Новому Орлеані. Перший етап грандіозного заходу вже відбувся, хоч і не обійшовся без курйозних моментів. 14 січня у США пройде фінал конкурсу, тож напередодні 24 Канал підготував матеріал, у якому показав усі виходи представниці України.

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Виходи Вікторії Апанасенко у США

Першим традиційним виходом міс на конкурсі вважається традиційне фото з аеропорту перед відбуттям у США. На відміну від інших моделей, Вікторія Апанасенко постала у спортивному костюмі та з прапором за плечима. Все тому, що 20 годин добиралась до Польщі через повітряні тривоги та атаку дронами.



Виходи Вікторії Апанасенко / Фото з інстаграму "Міс України Всесвіт"

, що конкурс "Міс Всесвіт 2022" набув статусу скандального для багатьох через участь у ньому Росії. Представниця країни-терористки Анна Ліннікова не тільки мовчить про війну та геноцид українців, але й постає в образах з імперіалістичними замашками. Схоже, це не зупиняє організаторів.

Офіційний перший look українка вигуляла вже у Новому Орлеані. Вона постала у ніжно-блакитній сукні від бренду J'amemme в рубчик з фактурними рукавами.

Наступного дня "Міс Україна Всесвіт" позувала перед камерами у "кольорах свободи": синьо-жовтій вишитій сукні від дизайнерки Юлії Магдич.



Виходи Вікторії Апанасенко / Фото з інстаграму "Міс України Всесвіт"

Ще одна сукня від J'amemme на Вікторії також була блакитного кольору, але з бежевим верхом та широким ременем, що підкреслив тонку талію. Строгість образу підкреслювала зачіска – хвіст, а також масивні сережки.



Виходи Вікторії Апанасенко / Фото з інстаграму "Міс України Всесвіт"

Повторила Вікторія Апанасенко також образ від Юлії Магдич, але наступного разу одягнула вже чорну сукню з оригінальними рукавами, вишиту золотими нитками.

Не обійшлося і без спокусливих міні. Так, "Міс Україна Всесвіт" приміряла жовтогарячу сукенку зі шлейфом по боках.

Схожим був образ у чорній мінісукні, всіяній сріблястими камінцями. Диско-аутфіт підкреслював кінський хвіст, довгі сережки-підвіски та вечірній макіяж.

Вікторія Апанасенко вирішила підкреслити розкішність атласною довгою сукнею глибокого синього кольору з розрізом до стегна та відвертим декольте.

Етап завершення підготовки до конкурсу краси українка розпочала стильним look у вишитому камінчиками ліфі та білосніжному костюмі, що складався з прямих штанів та жакета оверсайз. Грайлива зачіска та макіяж стали довершенням образу.



Виходи Вікторії Апанасенко / Фото з інстаграму "Міс України Всесвіт"

Також Вікторія Апанасенко позувала у вишуканій білій сукні з довгими рукавами. Червона помада на губах та клатч у формі кулі стали родзинками образу.



Виходи Вікторії Апанасенко / Фото з інстаграму "Міс України Всесвіт"

На одних з останніх фото міс постала знову у сукні – червоного кольору з білою вишивкою від українського дизайнера FOBERINI.



Виходи Вікторії Апанасенко / Фото з інстаграму "Міс України Всесвіт"

На інтерв'ю з членами журі "Міс Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко прийшла у витриманому чорному костюмі.

На одному з останніх образів українка показалась у чорній мінісукні від українського бренду з великою білою квіткою на талії та білими рюшами на декольте.



Виходи Вікторії Апанасенко / Фото з інстаграму "Міс України Всесвіт"