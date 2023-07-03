Письменниця померла 1 липня в Дніпрі. Вона займалася документуванням російських воєнних злочинів для правової організації Truth Hounds й працювала на деокупованих територіях на Сході, Півдні та Півночі України. Вона стала тією людиною, котра на Ізюмщині знайшла щоденник вбитого росіянами письменника Володимира Вакуленка. Стрічки соцмереж заповнені постами, фото й спогадами про українську письменницю, яка робила значний вклад в розвиток української літератури та культури в цілому.
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Реакція мережі на смерть Вікторії Амеліної
Письменниця та журналістка Галина Вдовченко була особисто знайома з Вікторією. Вони неодноразово разом допомагали людям й займалися просвітницькою діяльністю.
Знайдеш її поглядом – і відчуваєш підтримку. Тільки тепер намагаюсь усвідомити, як багато їй вдалося зробити. Вона мала б прожити довге яскраве життя і написати, сказати, зробити набагато більше, якби не російські ракети, які щодня вбивають українців на українській землі, руйнуючи наші життя,
– в спогадах про Вікторію написала Галина.
Ліна Костенко також згадала про письменницю у своєму фейсбуку.
Кінорежисерка та письменниця Ірина Цілик спілкувалась з Амеліною й днями мала поїхати з нею в Карпати – у табір для підлітків з Донеччини. Вона у своєму фейсбуку написала допис про Вікторію, смерть якої її приголомшила.
Талановита українська письменниця, яка минулого року почала писати також сильні вірші. Активістка й дослідниця, що їздила в гарячі зони збирати свідчення постраждалих. Людина, що вклала всю душу (і власні гроші, між іншим) у літературний фестиваль в Нью-Йорку Донецької області та місцевих підлітків, з якими вона там зав’язала ниточки. Добра дружина і мама чудового хлопчика,
– наголосила Ірина.
- Щемливий допис про Вікторію Амеліну також написала її подруга Юлія Березовська-Чупа.
Віка була світлом, вона допомагала всім, хто потребував допомоги, допомоги різної. Безмежна кількість людей перед нею у боргу, я впевнена, що всі, будь в тому потреба, згуртувалися б та об'єдналися для її порятунку. Парадокс ситуації в тому, що наша допомога їй виявилася непотрібною, ми всі виявились безсилі перед смертю,
– зазначила Юлія.
- Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький теж вшанував пам'ять Вікторії Амеліної.
- Популярна блогерка, яка популяризує українські традиції та мистецтво, Софія Безверха також написала пост про загиблу письменницю у своєму фейсбуці.
- Український історик та публіцист Роман Кабачій написав щирий та відвертий пост щодо смерті Вікторії Амеліної.
Вибач, що ми не вберегли тебе від цієї поїздки на Схід. Вибач,
– висловився Роман.
- Український військовий Михайло Мартиненко, який захоплювався творчістю та внеском Вікторії в українську культуру, теж виставив про неї допис у фейсбуку.