Письменниця померла 1 липня в Дніпрі. Вона займалася документуванням російських воєнних злочинів для правової організації Truth Hounds й працювала на деокупованих територіях на Сході, Півдні та Півночі України. Вона стала тією людиною, котра на Ізюмщині знайшла щоденник вбитого росіянами письменника Володимира Вакуленка. Стрічки соцмереж заповнені постами, фото й спогадами про українську письменницю, яка робила значний вклад в розвиток української літератури та культури в цілому.

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Реакція мережі на смерть Вікторії Амеліної

Письменниця та журналістка Галина Вдовченко була особисто знайома з Вікторією. Вони неодноразово разом допомагали людям й займалися просвітницькою діяльністю.

Знайдеш її поглядом – і відчуваєш підтримку. Тільки тепер намагаюсь усвідомити, як багато їй вдалося зробити. Вона мала б прожити довге яскраве життя і написати, сказати, зробити набагато більше, якби не російські ракети, які щодня вбивають українців на українській землі, руйнуючи наші життя,

– в спогадах про Вікторію написала Галина.

Ліна Костенко також згадала про письменницю у своєму фейсбуку.

Кінорежисерка та письменниця Ірина Цілик спілкувалась з Амеліною й днями мала поїхати з нею в Карпати – у табір для підлітків з Донеччини. Вона у своєму фейсбуку написала допис про Вікторію, смерть якої її приголомшила.

Талановита українська письменниця, яка минулого року почала писати також сильні вірші. Активістка й дослідниця, що їздила в гарячі зони збирати свідчення постраждалих. Людина, що вклала всю душу (і власні гроші, між іншим) у літературний фестиваль в Нью-Йорку Донецької області та місцевих підлітків, з якими вона там зав’язала ниточки. Добра дружина і мама чудового хлопчика,

– наголосила Ірина.