Після серії відвертих інтерв'ю, які дали обидвоє колишніх, з'явилася нова хвиля критики на адресу Розового. Причиною скандалу стали різкі відповіді Віктора у соцмережах. Повідомляє Showbiz24 з посиланням на сторінку користувача з ніком no.mishka в Threads.

Річ у тім, що після інтерв'ю Ольги Розовий написав допис в інстаграм, де прокоментував ролик. У коментарях до цієї публікації на Віктора вилилася хвиля хейту, на що він відповів різкими й часто образливими висловлюваннями.

Так, одна з користувачок написала: "Від щирого серця хочеться побажати, щоб вас так сильно любили, що сц*ли на вас постійно". Розовий грубо відповів, зазначивши, що жінка не надто приваблива, аби говорити подібним тоном.

Інші користувачки, які ставали на захист коментаторки, також отримали від нього принизливі коментарі у свій бік.

Ще одна юзерка написала: "Дякую за захист, але як чоловік ти чмо". Віктор їй написав: "А ти як жінка – у*об*ще страшне".



Віктор Розовий різко відповів на хейтерські коментарі / Скриншоти з інстаграму

Одна з користувачок навіть показала особисте листування з Розовим. У повідомленнях чоловік натякнув, що може бути небезпечно публічно критикувати його, використовуючи справжні ім'я та прізвище. На її думку, це звучало як пряма погроза. Сам Віктор заперечує це, але наголосив, що зберіг скриншот її коментаря на пам'ять.



Користувачка соцмереж заявила, що Віктор Розовий їй погрожував / Скриншот зThreads

У мережі думки розділилися щодо цього інциденту: одні вважають, що Розового варто "кенселити" в публічному просторі, інші – що він просто різко відповів на хейтерів і що важливо враховувати його травму, отриману на фронті.

Для довідки! Віктор Розовий отримав серйозне поранення, коли ворожий снаряд розірвався буквально за метр від його окопу, уламок пробив шолом і пошкодив мозок – праву та частково ліву півкулі. Після цього військовий два тижні перебував у критичному стані, але лікарям вдалося його стабілізувати. Зараз Розовий проходить тривалу реабілітацію.

Реакція людей на скандал з Віктором Розовим / Скриншоти з Threads

Зауважимо, що редакція Showbiz24 звернулася до Віктора Розового за коментарем щодо інциденту, та поки відповіді не отримала. Водночас на момент написання матеріалу більшість його образливих коментарів уже були видалені.

