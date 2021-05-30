Віктор Павлік та його молода вагітна дружина відсвяткували першу річницю весілля: фото пари

Українське подружжя Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової відсвяткувало першу річницю весілля. 29 травня 2020 року вони стали чоловіком і дружиною. З нагоди особливого дня закохані відправилися на святкову вечерю в один із закладів Києва.

Катерина та Віктор нетерпляче чекають на народження спільної дитини. Реп'яхова вже через декілька тижнів має народити сина. На особистій сторінці в інстаграмі вона часто ділиться подробицями щодо вагітності.

Варто побачити Настя Каменських показала нові фото з весілля з Потапом: романтичні кадри

Також зірка не оминає увагою особливі сімейні дати. Одним із найголовніших днів у її житті є весілля з коханим Віктором Павліком.

Павлік та Реп'яхова святкують першу річницю весілля

Для того, щоб відзначити цей день, закохані відправилися в один з улюблених ресторанів Києва. Катерина та Віктор позували на камеру усміхненими та щасливими. Вони раді, що тепер офіційно сім'я.

"Відсвяткували нашу першу офіційну річницю", – написала в публікації Катя.

Образ Катерини Реп'яхової

Майбутня матуся для святкової вечері обрала легку білу сукню довжини нижче колін. Вбрання мало короткі рукави та красиве декольте. Сукня підкреслила ніжність і жіночність Катерини.

Реп'яхова вирішила поєднати такий літній look з білим взуттям на низькій підошві. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж з акцентом на очах. Довершила аутфіт лаконічними сережками та намистом.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

За сторінкою Катерини стежать майже 69 тисяч користувачів мережі. У коментарях підписники засипають подружжя компліментами та привітаннями.