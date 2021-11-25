Віктор Павлік публічно захистив молоду кохану від нападок ексдружини

П'ять років тому Віктор Павлік розійшовся з дружиною заради Каті Реп'яхової. Однак колишня співака досі не дає спокою молодій сім'ї. Йому довелось заступатися за кохану публічно.

У жовтні між ексдружиною Віктора Павліка та його новою коханою спалахнув конфлікт. Лариса Созаєва заявляла, що подружжя нібито виселяє її з квартири, хоч насправді жінці підшукували бюджетніше житло. Тепер Катерина Реп'яхова зізналась, що колишня співака хоче зруйнувати її бізнес – блог в інстаграмі.

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Мене хочуть знищити. Мене, мою блогерську діяльність, мою працю, мою репутацію і всі мої вкладення в десятки тисяч доларів,

– гучно заявила дружина Павліка.

У новому дописі Катерина натякнула, що саме Лариса Созаєва "кілька днів поспіль атакує ботами" бренди, яким вона робить рекламу в інстаграмі. Так, блогерка мусить повертати замовникам гроші.

Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової

Реакція Лариси Созаєвої

Ексдружина Віктора Павліка з посмішкою відповіла на закиди Катерини. Вона назвала блогерку "нахабною холоднокровною тварюкою", яка привселюдно бреше.

"Мене переслідує Катя Реп'яхова. Їй не дає спокою мій блог, вона звинувачує мене в накрутці ботів і спаді її рекламної діяльності. Господи, кому це треба. Невже мені до якихось рекламних ботів", – написала Лариса Созаєва в інстаграмі.

Віктор Павлік захистив молоду дружину

Народний артист вперше втрутився в конфлікт між Ларисою Созаєвою та Катею Реп'яховою. Він нібито "довго мовчав", але тепер готовий віддати колишній все, аби вона лише відстала від його молодої дружини.

Я не маю сил вкотре бачити образливі слова від колишньої в бік моєї дружини… Я тобі, Лоро, віддам все, що ми нажили. Мені нічого не потрібно, головне – будь щаслива! І надалі я тобі нічого не винен,

– заявив Віктор Павлік.

Віктор Павлік / Фото з інстаграму співака

Повний текст публікації Віктора Павліка

Я довго мовчав. Я дуже не люблю всі ці розбірки, і мені дуже прикро, що в який раз це трапляється з моєю сім'єю.

Я дуже сильно поважаю свою колишню дружину, я їй сильно вдячний багато за що. Я підтримував її завжди, все, що від мене залежало. А іноді навіть проти волі моєї теперішньої дружини.

Але вкотре бачити образливі слова від колишньої в бік моєї дружини, я не маю сил. Так буває, наші дороги розійшлись. Я пішов! І я хотів цього! І я не жалкую ні про що. Катя мені подарувала друге життя! Але зараз не про це.

Я тобі, Лоро, віддам все, що ми нажили. Мені нічого не потрібно, головне – будь щаслива! Дуже тебе прошу! Просто будь щаслива. І надалі я тобі нічого не винен.