Задоволення не для всіх: Віктор Павлік покатав дружину по Південному мосту і вляпався у скандал

Південний міст у Києві закритий з літа минулого року як стратегічний об'єкт. Однак, як з'ясувалося, не для всіх. Віктор Павлік катає там дружину Катю Репяхову, а вона хизується перепусткою "для обраних".

У червні 2022 року Південний міст закрили для проїзду приватного транспорту. Рух по ньому дозволений лише за спецперепустками, які виписує Київська міська військова адміністрація. Таким "чарівним папірцем" нагородили народного артиста Віктора Павліка, а він – свою дружину-блогерку Катю Репяхову.

Читайте також Сину Віктора Павліка, який досі не говорить, поставили діагноз

Віктор Павлік вляпався у скандал на Південному мосту

По Південному мосту зіркове подружжя мчало на виступ "Жіночого кварталу". Хоч спішили, але сторіс зняти й похвалитися підписникам встигли.

Мене чоловік везе по Південному мосту. Це задоволення не для всіх. Тільки мій чоловік дарує мені такі романтичні подарунки,

– пораділа Катя Репяхова на відео.

Інстаграм-сторіс з Південного мосту дружина Павліка швидко видалила, але, як відомо, скріни не горять. Блогерка запостила зворушливе сімейне відео з видом на Київ, а в коментарях її рознесли за "покатушку" Південним мостом:

"Як там Південний міст? Кажете, "не для всіх". Ну, ну. СБУ вже в дорозі";

"А як же перепустка на Південний міст? Що не заслуговує окремого поста в інстаграмі? То як так то?";

"За скільки пропуск купили?";

"Що там з приводу купленої перепустки на проїзд Південним мостом? Чому видалили сторіз? Чи все ж таки хтось підказав? А в сторіс так раділи";

"Співак Віктор Павлик подарував дружині спецперепустку, яка дозволяє ганяти у комендантську годину у столиці";

"Видалила, але народ та СБУ все пам'ятають";

"Цікаві нині подарунки".

на відео, знятому Репяховою, Віктор Павлік не був пристебнутий паском безпеки. Згідно з правилами ПДР, його мали б