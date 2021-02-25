Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова вирушили на відпочинок в теплі краї: яскраві фото

Після покупки автівки подружжя Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової вирішило відправитися на відпочинок. Вагітна дружина співака не повідомляє, де зупинилась пара, але ділиться гарними фото.

Услід за Дашою Квітковою та Нікітою Добриніним, на відпочинок у теплі краї відправились Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова. Вагітна дружина українського співака поділилась цим в інстаграм-сторіз.

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Віктор Павлік з дружиною відправився в теплі краї

Катерина Реп'яхова не розповіла, в яку саме країну відправилась з чоловіком на відпочинок. Однак шанувальники підозрюють, що це теплий Єгипет. Катерина зізналась, що дуже сильно стомилась за останні пів місяця. Тому вона дуже рада тому, що має можливість насолодитися яскравим сонцем та блакитним морем.

За перший день перебування в теплих краях Віктор Павлік разом з дружиною прогулялись готелем та його околицями, щоб бути в курсі всього. Вагітна Катерина Реп'яхова додала, що останнім часом її дуже сильно болить спина, тому багато ходити – для неї непросте завдання. Незважаючи на це, ввечері вона трохи працювала.

Також кохана артиста показала яскраві фото з відпочинку. Першим ділом вона зробила селфі у дзеркалі кімнати готелю. Вона позувала у ніжній білій блузці з принтом та синіми стильними штанами. Образ Катерини доповнювала джинсова куртка, зелена сумочка через плече та білі кросівки.



Катерина Реп'яхова прилетіла на відпочинок з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз

Катерина Реп'яхова також показала кімнату, в якій житиме з Віктором Павліком. Там є велике ліжко, гарний обідній столик з фруктами й лаунж-зона.



Катерина Реп'яхова прилетіла на відпочинок з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз



Катерина Реп'яхова прилетіла на відпочинок з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, кількома днями раніше в Єгипет відправились Даша Квіткова та Нікіта Добринін. Політ вагітної блогерки пройшов добре. Зараз подружжя насолоджується часом, який проводять разом.