Вигорів навіть бетон, – Григорій Решетник показав зруйновані будинки в Ірпені

Ведучий Григорій Решетник, який разом з дружиною Христиною тривалий час перебував в Івано-Франківську, ненадовго повернувся до Києва. Він на власні очі побачив те жахіття, яке росіяни зробили з Ірпенем.

Російські солдати прийшли на нашу землю, щоб руйнувати та вбивати. Саме це вони зробили з Ірпенем та його жителями. Григорій Решетник вражений тим, що побачив у цьому місті.

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Григорій Решетник побував в Ірпені

Ведучий зняв відео на тлі зруйнованого будинку, як насправді є сотні. Він шокований від того, що відбулося з мирним Ірпенем.

Вигорів навіть бетон, вже мовчу про самі квартири, розстріляні машини. Сотні зруйнованих життів. Просто жах,

– прокоментував ведучий.

Григорій Решетник в Ірпені: дивіться відео онлайн

Разом з Григорієм у місті побувала його дружина Христина. Раніше в Ірпінь люди приїжджали, щоб погуляти, відпочити від метушні, яка постійно є в столиці. Зараз у цьому місті залишився лише біль. Сотні людей там катували, ґвалтували, вбивали. Вони помирали в муках. Помирали за те, що українці. Їх знищували російські солдати.

Сини Решетників наразі залишаються в Івано-Франківську. Хоча в Україні немає безпечного міста, адже будь-де є загроза ракетних ударів, та саме на захід України їдуть мешканці центральних та східних областей. На заході ситуація відносно спокійна.