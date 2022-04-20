До столиці подружжя повернулося без дітей. Троє синів Решетників залишилися в Івано-Франківську, куди вже незабаром повернуться й вони.

До теми На шляху додому: дружина Григорія Решетника показала знищені вулиці під Києвом

Рідний Київ Христина та Григорій не можуть впізнати. Закохані прогулялися вуличками столиці, від вигляду якої зараз у багатьох щемить серце.

Решетники приїхали до Києва

Григорій та Христина зробили селфі на тлі зруйнованих будинків Лук'янівки, які постраждали від російських ракет. На обличчях Решетників видно біль та сум за те, що зараз переживає наша Україна.

Навіть після побаченого на власні очі жахіття, скажемо одне – нас не зламати і не залякати. Ми переможемо! І все відбудуємо! Україна сильна і незалежна! Бережіть себе!

– написало подружжя під фото.



Григорій та Христина Решетники / Фото з інстаграму ведучого

Зауважимо, після початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія, багато відомих чоловіків стали на захист нашої країни зі зброєю в руках. Ведучий Григорій Решетник вирішив разом із сім'єю покинути Київ. Увесь цей час сім'я прожила на заході України, хоча й там неодноразово чула вибухи.