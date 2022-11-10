Попри війну українські артисти намагаються бути ефективними та потрібними на своєму фронті, підтримуючи земляків своєю творчістю. Далі читайте щиру розмову з репером Ромою Майком для 24 каналу.

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Як війна вплинула на вашу творчість? Багато виконавців стверджували і стверджують, що певний час не могли музикувати і творити нові композиції, настільки складно було сприйняти нашу нову реальність. Чи стикалися ви з таким?

Все ніби заново. Пишу нові тексти, на мить забув про старі. Почерк запису теж змінився, тепер мої треки мають відгомін ранньої творчості. Я зрозумів, що під час війни музика особливо цінна, тому що вона допомагає людям відволіктися там, де вони є, триматися в тонусі і додає сил робити те, що мусиш. Є музика, яка підтримує бойовий дух, а є, яка допомагає розрядити голову. Моя музика набула нових сенсів. Я зрозумів, що зараз важливо розповідати про все, що відбувається. Переживати і залишати пам'ять про ці часи у творчості.

Ваш новий реліз "-32" гостро підіймає питання російської музики в чартах. Як думаєте, чому це досі актуально?

Реліз "-32" про плекання української мови та заклик позбутися всього російського. Моя реп-музика – це частково про конфлікт, тому мені чітко вдалося передати суть проблеми, з якою намагаюсь боротися. Українці не хочуть відмовлятися від своїх старих звичок, вони хочуть добре жити, але не готові змінювати все. Російська музика в чартах – це небажання українських слухачів відкриватися до чогось нового. Від початку повномасштабного вторгнення ми побачили як багато в нас є своїх виконавців. Усе є, бери і слухай.

У своїх треках я звертаюсь до слухача спочатку лагідно, прошу перейди на українську, вчити мову, пізнавати культуру. Та щодо музичних чартів і музики я агресивний. Вважаю, що українці повинні знати своє, слухати своїх виконавців, а не тих, хто руйнує нашу країну. Сумніваюся, що російська музика ближча українцям, аніж українська.

Що, на вашу думку, має статися, щоб українці перестали слухати російську музику?

Думаю, що вже все сталося. Тема стала гострою, механізм запущено. Зараз треба наповнювати українську музику чимось особливим, якісним і неповторним, поширювати це за межі України, щоб це почули не тільки в нас, а й у Європі. Тоді вплив і цінність музики буде більший.

Нехай буде соромно українцям, які фінансують прильоти ракет по своїх містах. Щоб українська музика стала популярною, її треба підтримувати, а це справа слухача, музичних критиків.

Над чим зараз працюєте? Чи плануєте найближчим часом випускати нові релізи?

Вже кілька місяців не знімаю мікрофон зі стійки. Поділюсь, що дуже скоро презентую новий кліп, а також обіцяю до кінця року випустити альбом зі своїм другом Вохою. Моє бажання сьогодні – дати людям свіжого контенту, якісної музики, щоб були сили боротися далі.