Відомий актор Роберт Де Ніро виступив на підтримку України

Відомий американський актор Роберт Де Ніро підтримав Україну і закликав протистояти російській агресії. Свою позицію він озвучив перед студентами Кембриджського університету.

Де Ніро почав свій виступ з акторської кар'єри та роботи в кіно. Однак пізніше хтось із студентів його запитав, що він думає про війну Росії з Україною.

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Він відповів, що це неприпустимо. "У світі діються певні речі, і якщо у вас є голос, і ви бачите, що відбувається, ви маєте право щось сказати про це. Ви повинні", – наголосив актор.

Де Ніро зазначив, тут мовиться не лише про демократію, а й про те, щоб говорити правду.

Ви бачите, що зараз відбувається в Україні, ви повинні встати й сказати: "Так не можна, так неправильно",

– сказав він.

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