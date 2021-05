Відомі люди Києва, без яких важко уявити сучасну українську культуру

У День Києва пропонуємо дізнатись, які корінні кияни з дитинства торують свій шлях в улюбленій справі та збагачують країну своїми талантами. Видатні співаки, письменники, журналісти та інші непересічні люди – дізнавайтесь про них у нашій добірці.

Катерина Осадча

Справжня гордість української журналістики у сфері шоу-бізнесу – це однозначно Катерина Осадча. Корінна киянка народилась у 1983 році у сім'ї батька Олександра та матері Анни. У жінки також є молодший на кілька років брат Володимир. Що мама, що брат рідко зізнається іншим, що Катерина – їхня родичка, оскільки не люблять зайвої публічності.

Ще у школі Осадча почала професійну кар'єру моделі, а також займалась музикою і танцями. Вже у віці 14 років вона вперше відправилась на роботу за контрактом у Токіо. Звідти й почались її модельні "гастролі по світу": Німеччина, Велика Британія, Франція. У Парижі Осадча склала екстерном випускні іспити, оскільки мала напружений робочий графік.

Але у віці 18 років Катерина повернулась до України та почала будувати власну кар'єру у рідному місті. Жінка швидко одружилась і народила сина, а під час вагітності первістком задумалась, аби стати журналісткою. Їй навіть довелось відновити знання української мови разом з педагогом. Хоча вона і закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, але швидко освоїлась у телевізійній журналістиці. У 2007 році вона стала незмінною ведучою програми "Світське життя", завдяки якій побувала у багатьох країнах світу та спілкувалась з першими зірками Голлівуду. А про її чудернацькі капелюшки у шоу часто говорили у Європі.

Катерина Осадча зараз є однією з найбільш впізнаваних медіаособистостей в Україні, а її дикцію та особливий стиль став справжньою родзинкою ведучої. Зараз вона одружена з іншим відомим ведучим Юрієм Горбуновим, виховує ще одного сина Івана та очікує на появу своєї третьої дитини.

Євген Клопотенко

Шеф-кухар та справжній "маестро" кулінарної справи Євген Клопотенко народився у 1986 році в сім'ї шкільного завуча та батька-інженера. Своє дитинство Євген мав змогу провести у різних європейських країнах: певний час він жив у бабусі в Англії, а згодом поїхав навчатись за програмою обміну в Італію. Саме там, як зізнавався чоловік, нова і незвідана раніше для нього їжа вплинула на його свідомість.

Після закінчення 123 школи, хлопець навчався у Київському університеті туризму економіки і права на факультеті міжнародних відносин. Завдяки практиці за кордоном він потрапив до німецького McDonald's, а пізніше працював кухарем в Америці в мексиканському ресторані. Євген не цурався також працювати офіціантом та допомагати у різних ресторанах на кухнях. Згодом започаткував власний проєкт CookWars, а потім – компанію з виробництва варення "Гастромайстерня Confiture".

У 2015 році чоловік переміг у 5 сезоні українського кулінарного шоу "МастерШеф" та заявив , що має намір змінити культуру харчування в Україні. Що і сталось – чоловік активно почав публікувати свої кулінарні секрети в інстаграмі, вести власний блог, повністю перейшов на українську мову, почав публікувати статті на різних інформаційних сайтах, а також видавати книги.

Нещодавно Клопотенко увійшов до міжнародного списку новаторів гастрономії 50 Next, який представили організатори рейтингу The World's 50 Best Restaurants. Чоловік також долучився до реформи шкільного харчування з першою леді України – Оленою Зеленського. Разом з командою він повністю змінив та розробив нове шкільне меню, яке почнуть поширювати у навчальних закладах з нового навчального року.

Катерина Кухар

Прима-балерина та зірка українського балету Катерина Кухар народилась у 1982 році. Вже у віці 5 років її батьки відвели на секцію спортивної гімнастики, але вже після першого тренування перевели до балетного гуртка. У 10-річному віці маленька Катерина почала навчатись у Київському державному хореографічному училищі. Через кілька років у Кухар розпочались перші важливі конкурси та поїздки світом – так вона вперше потрапила до Японії. Як і Осадча, через завантаженість вона закінчила училище екстерном та почала працювати у трупі Національної опери України.

Незважаючи на любов та пристрасть до сцени і балету, Кухар також має освіту диктора телебачення (вона навчалась у Київському національному університеті культури і мистецтв), а також диплом магістра театрального мистецтва із Київського національного університету імені Карпенка-Карого. У 2012 році Кухар отримала звання Заслуженої артистки України, у 2018-му – народної артистки, а у 2016 балерина отримала Орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

На сцені Катерині Кухар вдалось знайти своє кохання – свого першого чоловіка вона покохала саме там, але згодом вони розлучились. Її наступним чоловіком став балерин Олександр Стоянов. У жінки залишився син Тимур від першого шлюбу та донька Настя.

Дмитро Комаров

Невгамовний репортер і любитель пригод теж народився у столиці України у 1983 році. Молодий Дмитро здобув аж три освіти – став інженером у Національному транспортному університеті, став фахівцем зі зв'язків з громадськістю у Київському національному університеті культури і мистецтв, а також став фахівцем у сфері інтелектуальної власності (Національний університет "Одеська юридична академія").

З юних років Дмитро почав цікавитись журналістикою та впевнено торував шлях в українській столиці. Він встиг попрацювати у тижневику "Теленеделя", "Комсомольская правда", Playboy, EGO, "Известия в Украине". Але найбільшу славу Комаров здобув, коли почав знімати власну програму "Світ навиворіт". Проєктом зацікавились на телебаченні і він почав ще активніше знімати свої карколомні та дивовижні подорожі маловідомими місцями світу.

З 2010 року і до сьогодні Комаров продовжує знімати програму та знайомити іноземців з українською командою. Паралельно Дмитро влаштовує фотовиставки та бере участь в інших проєктах. У 2020 році він став Заслуженим журналістом України, а також неодноразово ставав найкрасивішим чоловіком в Україні за версіями різних глянців. Він одружений з красунею Олександрою Кучеренко, яка у 2016 році завоювала титул "Міс Україна".

Світлана Бевза

Українська дизайнера Світлана Бевза є уродженкою Києва та з 1982 року не змінювала свого місця проживання. Її знають як в Україні, так і за кордоном, адже про її бренд одягу BEVZA чули тисячі людей.

У юності Бевза закінчила Київський торговельно-економічний університет та Київський університет технологій та дизайну. Вже у 2006 році вона заснувала власний однойменний бренд, колекції якого з'являлись на Тижнях моди в України, Мілані, Нью-Йорку.

У 2013 і 2019 році Світлана стала найкращим дизайнером жіночого одягу за версією премії Best Fashion Awards в Україні. У 2018-му вона отримала нагороду "Дизайнер року в Україні" від Elle Style Awards. ЇЇ одяг часто з'являється на зірках світового масштабу: Софі Тернер, зірка "Гри престолів", одягала комбінезон BEVZA на своє весілля. Український бренд також часто можна побачити у гардеробі Емілі Ратажковскі, Дакоти Джонсон, Белли та Джіджі Хадід.

Богдан Логвиненко