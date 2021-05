Известные люди Киева, без которых трудно представить современную украинскую культуру

В День Киева предлагаем узнать, какие коренные киевляне с детства прокладывают свой путь в любимом деле и обогащают страну своими талантами. Выдающиеся певцы, писатели, журналисты и другие интересные люди – узнавайте о них в нашей подборке.

Екатерина Осадчая

Настоящая гордость украинской журналистики в сфере шоу-бизнеса – это однозначно Екатерина Осадчая. Коренная киевлянка родилась в 1983 году в семье отца Александра и матери Анны. У женщины также есть младший на несколько лет брат Владимир. Что мама, что брат редко признается другим, что Екатерина – их родственница, поскольку не любят излишней публичности.

Еще в школе Осадчая начала профессиональную карьеру модели, а также занималась музыкой и танцами. Уже в возрасте 14 лет она впервые отправилась на работу по контракту в Токио. Оттуда и начались ее модельные "гастроли по миру": Германия, Великобритания, Франция. В Париже Осадчая сдала экстерном выпускные экзамены, поскольку у нее был напряженный рабочий график.

Но в возрасте 18 лет Екатерина вернулась в Украину и начала строить собственную карьеру в родном городе. Женщина быстро вышла замуж и родила сына, а во время беременности первенцем задумалась, чтобы стать журналисткой. Ей даже пришлось восстановить знание украинского языка вместе с педагогом. Хотя она и закончила исторический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, но быстро освоилась в телевизионной журналистике. В 2007 году она стала неизменной ведущей программы "Светская жизнь", благодаря которой побывала во многих странах мира и общалась с первыми звездами Голливуда. А о ее причудливых шляпках в шоу часто говорили в Европе.

Екатерина Осадчая сейчас является одной из самых узнаваемых медиаличностей в Украине, а ее дикцию и особый стиль стал настоящей изюминкой ведущей. Сейчас она замужем за другим известным ведущим Юрием Горбуновым, воспитывает еще одного сына Ивана и ожидает появления своего третьего ребенка.

Евгений Клопотенко

Шеф-повар и настоящий "маэстро" кулинарного дела Евгений Клопотенко родился в 1986 году в семье школьного завуча и отца-инженера. Свое детство Евгений имел возможность провести в разных европейских странах: некоторое время он жил у бабушки в Англии, а потом поехал учиться по программе обмена в Италию. Именно там, как признавался мужчина, новая и неизведанная ранее для него пища повлияла на его сознание.

После окончания 123 школы, парень учился в Киевском университете туризма экономики и права на факультете международных отношений. Благодаря практике за рубежом он попал в немецкий Mcdonald's, а позже работал поваром в Америке в мексиканском ресторане. Евгений не чурался также работать официантом и помогать в разных ресторанах на кухнях. Впоследствии основал собственный проект CookWars, а затем – компанию по производству варенья "Гастромайстерня Confiture".

В 2015 году мужчина победил в 5 сезоне украинского кулинарного шоу "МастерШеф" и заявил , что намерен изменить культуру питания в Украине. Что и случилось – мужчина активно начал публиковать свои кулинарные секреты в инстаграме, вести собственный блог, полностью перешел на украинский язык, начал публиковать статьи на различных информационных сайтах, а также издавать книги.

Недавно Клопотенко вошел в международный список новаторов гастрономии 50 Next, который представили организаторы рейтинга The world's 50 Best Restaurants. Мужячина также присоединился к реформе школьного питания с первой леди Украины – Еленой Зеленского. Вместе с командой он полностью изменил и разработал новое школьное меню, которое начнут распространять в учебных заведениях с нового учебного года.

Екатерина Кухар

Прима-балерина и звезда украинского балета Екатерина Кухар родилась в 1982 году. Уже в возрасте 5 лет ее родители отвели на секцию спортивной гимнастики, но уже после первой тренировки перевели в балетный кружок. В 10-летнем возрасте маленькая Екатерина начала учиться в Киевском государственном хореографическом училище. Через несколько лет у Кухар начались первые важные конкурсы и поездки по миру – так она впервые попала в Японию. Как и Осадчая, из-за загруженности она окончила училище экстерном и начала работать в труппе Национальной оперы Украины.

Несмотря на любовь и страсть к сцене и балету, Кухар также имеет образование диктора телевидения (она училась в Киевском национальном университете культуры и искусств), а также диплом магистра театрального искусства Киевского национального университета имени Карпенко-Карого. В 2012 году Кухар получила звание Заслуженной артистки Украины, в 2018-м – народной артистки, а в 2016 балерина получила Орден княгини Ольги III степени.

На сцене Екатерине Кухар удалось найти свою любовь – своего первого мужа она полюбила именно там, но впоследствии они расстались. Ее следующим мужем стал балерин Александр Стоянов. У женщины остался сын Тимур от первого брака и дочь Настя.

Дмитрий Комаров

Неугомонный репортер и любитель приключений тоже родился в столице Украины в 1983 году. Молодой Дмитрий получил аж три образования – стал инженером в Национальном транспортном университете, стал специалистом по связям с общественностью в Киевском национальном университете культуры и искусств, а также стал специалистом в сфере интеллектуальной собственности (Национальный университет "Одесская юридическая академия").

С юных лет Дмитрий начал интересоваться журналистикой и уверенно прокладывал путь в украинской столице. Он успел поработать в еженедельнике "Теленеделя", "Комсомольская правда", Playboy, EGO, "Известия в Украине". Но наибольшую славу Комаров снискал, когда начал снимать собственную программу "Мир наизнанку". Проектом заинтересовались на телевидении и он начал еще активнее снимать свои сногсшибательные и удивительные путешествия по малоизвестным местам мира.

С 2010 года и по сей день Комаров продолжает снимать программу и знакомить иностранцев с украинской командой. Параллельно Дмитрий устраивает фотовыставки и участвует в других проектах. В 2020 году он стал заслуженным журналистом Украины, а также неоднократно становился самым красивым мужчиной в Украине по версиям различных глянцев. Он женат на красавице Александре Кучеренко, которая в 2016 году завоевала титул "Мисс Украина".

Светлана Бевза

Украинский дизайнер Светлана Бевза является уроженкой Киева и с 1982 года не меняла своего места жительства. Ее знают как в Украине, так и за рубежом, ведь о ее бренде одежды BEVZA слышали тысячи людей.

В юности Бевза окончила Киевский торгово-экономический университет и Киевский университет технологий и дизайна. Уже в 2006 году она основала собственный одноименный бренд, коллекции которого появлялись на Неделях моды в Украине, Милане, Нью-Йорке.

В 2013 и 2019 году Светлана стала лучшим дизайнером женской одежды по версии премии Best Fashion Awards в Украине. В 2018-м она получила награду "Дизайнер года в Украине" от Elle Style Awards. Ее одежда часто появляется на звездах мирового масштаба: Софи Тернер, звезда "Игры престолов", надевала комбинезон BEVZA на свою свадьбу. Украинский бренд также часто можно увидеть в гардеробе Эмили Ратаковски, Дакоты Джонсон, Беллы и Джиджи Хадид.

Богдан Логвиненко

Писатель, журналист и телеведущий Богдан Логвиненко прошел немалый путь, чтобы суметь сделать то, что мало кому удавалось – показать Украину и ее живописные регионы совершенно по-новому. В своем проекте Ukraїner Богдан путешествует по стране вместе с командой и снимает видеоролики, где показывает пейзажи или же культурное наследие отдельных регионов.

Богдан родился в Киеве в 1988 году. После обучения в школе он получил три образования: окончил Украинский колледж имени Сухомлинского, учился на химическом факультете Киево-Могилянской академии, а также учился в Киевском университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. С юных лет он работал в разных киевских изданиях, был активным участником культурной жизни города, много путешествовал. Он издал собственные книги, основал проект "Видеотека" на Телекритике, а также открыл артагенцию NaturalEast.