Про це в ефірі 24 каналу розповів співак Олег Михайлюта, відомий як Фагот. За його словами, українці триматимуться й надалі, адже вірять у перемогу.

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Фагот: Звірі людяніші за тих орків

Співак зауважив, що зараз проходить навчання. Вчиться тактиці, військовій справі та як правильно поратись зі зброєю.

Такі часи, що відкладаємо мікрофони, інструменти і вчимось військовій справі, тому що якби ми зараз це не вивчимо, то нас не буде,

– наголосив він.

Також як розповів Фагот, паралельно ще допомагає гуманітарно. Насамперед українській армії та теробороні треба допомога у вигляді амуніцій і зброї.

Щодо військових із Росії співак вирішив не підбирати слів. "Це навіть не можна назвати армією. Це покидьки, які поводять себе як терористи. Ніякого благородства. Це звірі, хоча звірі людяніші за тих орків", – підкреслив він.



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