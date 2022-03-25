"Від цього вечора мене відділяла вічність": Катя Осадча показала останнє фото перед війною

Українська ведуча Катя Осадча показала останнє фото, яке зробила перед повномасштабною війною. Вона зізналась, що мала безліч планів, але вже зранку наступного дня її цінності значно змінилися.

Українська телеведуча розповіла, що була тою людиною, яка вперто вмовляла всіх не панікувати. Вона була впевнена в тому, що міста не бомбитимуть.

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Останнє фото Каті Осадчої перед повномасштабною війною

У день, коли минув місяць повномасштабної війни, ведуча поділилась кадром, який зробила до початку воєнних дій.

За кілька годин рівно місяць, як ми прокинулися від вибухів, таких глухих хлопків, не схожих ні на що, що я чула до цього, я взяла телефон, а там вже було безліч повідомлень зі словами "почалося". Ми провели вечір 23 в роботі, знімали сюжети, яким не судилося вийти в ефір. Ми святкували прем'єру кіно і планували вихідні, хто до кого в гості,

– розповіла Катя Осадча.



Катя Осадча у вечір 23 лютого / Фото з інстаграму ведучої

Ведуча поділилась, що ніколи не забуде вечір 23 лютого. Вона була повна планів та ідей та чекала наступного дня з нетерпінням.

У черзі на заправці вранці 24, в кишені знайшла сережки зі зйомок і від цього вечора мене вже відділяла вічність…

– написала вона.

"Я вірю, що скоро ми знову будемо з друзями планувати вихідні, носити незручні сережки й працювати. Тепер головні наші супергерої не в кіно, а в реальному житті – наші ЗСУ. Ми стоїмо перед вами на колінах і те, що ви зробили за цей місяць ми не зможемо описати до кінця днів, дякуємо вам, ви наша гордість", – підсумувала Катя Осадча.

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