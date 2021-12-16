Причиною відходу у вічність Трейсі Пікок стала онкологія. Жінка близько семи років боролась з хворобою. Як повідомив сам Камбербетч, інформація про недугу Трейсі ніде не поширювалась, тож суспільство не знало, що у сім'ї актора трапилось лихо.

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Артист дуже спустошений втратою, адже був близьким з сестрою.

Вона була блискучою художницею і виконала багато реставраційних робіт. Вона все ще тримала руку, виконувала власну роботу, виготовляла багато різдвяних та святкових листівок. Вона була дуже обдарована,

– поділився спогадами Бенедикт Камбербетч.



Бенедикт Камбербетч з сестрою Трейсі / Фото з архіву актора

Що відомо про Трейсі Пікок?

Трейсі Пікок була донькою від першого шлюбу Ванди Вентем, матері Бенедикта Камбербетча. Стосунки у подружжя не склались, тож Ванда вийшла заміж вдруге – за батька Камбербетча, Тімоті Карлтона.

Тоді Трейсі вже була підлітком й залишилась жити із матір'ю, у новій сім'ї. Сестра часто доглядала за молодшим братом. Стосунки між ними були дуже теплими й Трейсі постійно заступалась за Бенедикта, навіть коли він вже подорослішав.

Сам актор потім розповідав кумедні історії, коли одного разу старша сестра залишила його на холодному горищі, аби він заспокоївся і забула про нього.

Пікок мала хист до малювання й стала художницею. Відомо, що у жінки залишився чоловік та 34-річна донька.