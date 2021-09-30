Відомо, що Айко Акопян (справжнє ім'я артиста) занедужав на COVID-19 у середині вересня. 21 числа цього місяця стан чоловіка дуже погіршився й хвороба почала відбирати його сили. Через критичний стан лікарі не змогли врятувати життя вірменського композитора.

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Співчуттями стосовно відходу у вічність Айко Акопяна вже встигли поділитись організатори пісенного конкурсу Євробачення.

Текст публікації:

"Нам дуже шкода чути про смерть вірменського співака Айко. Він презентував свою країну на Євробаченні-2007, де посів 8 місце зі своєю зворушливою баладою Anytime You Need. Ти завжди будеш у наших серцях".



Помер вірменський співак Айко / Фото з інстаграму виконавця

Що відомо про співака Айко

Айко Акопян був доволі популярним виконавцем у рідній Вірменії і за свій вклад у розвиток музики країни отримав звання Заслуженого артиста. У 2007 році Айко презентував Вірменію у Гельсінкі, де проводився тодішній конкурс Євробачення. Там чоловік став першим вірменським артистом, який заспівав на шоу рідною мовою. На конкурсі Айко набрав 138 балів, з якими посів на 8 місці.

Hayko - Anytime You Need: дивіться відео онлайн

У подальшому виконавець пробував власні сили у менторстві учасників телешоу "Голос Вірменії". Також співак виявив талант до писання музики й склав саундтрек до стрічки "Землетрус".