Від коронавірусу помер соліст "Хору Турецького" Борис Горячев

Соліст відомого російського колективу "Хор Турецького" Борис Горячев помер. Причиною втрати стали ускладнення від коронавірусу.

Помер Борис Горячев

15 червня музичний колектив "Хор Турецького" повідомив про втрату соліста Бориса Горячева. Співакові було 49 років. Останні тижні життя він провів у лікарні, де намагався побороти ускладнення від коронавірусу.

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Друзі, з великою раною на серці повідомляємо вам жахливу новину: Бориса Горячева з нами більше немає… 3 тижні він боровся з цією заразою! Ми молилися і сподівалися на чудо!!! Але у Бога свої плани... І ковід виявився сильнішим,

– написали на сторінці колективу.

"Цю втрату важко усвідомити. Боляче навіть думати про те, що Бориса більше немає з нами. Висловлюємо глибокі співчуття всій його родині й близьким людям. Борис багато значив для всіх нас, і він заслуговує більше слів, ніж можна зараз сказати чи написати. Світла пам'ять про нього буде назавжди в наших і ваших серцях!", – додали учасники гурту.

У дописі зазначили, що Борис завжди був позитивним та життєрадісним. Коли він опинився в лікарні, то листувався з друзями й писав, що все буде добре.

Борис Горячев помер: що про нього відомо

Борис Горячев – володар ліричного баритона – один з солістів "Хору Турецького". Він народився в Москві, у 1971 році.

Закінчив кілька навчальних закладів за музичною спеціальністю.

Працював в Чоловічому камерному хорі "Акафіст", згодом у хорі "Пересвет". Паралельно він займався власним проєктом – у квартеті виконував російську народну музику.

"Хор Турецького" – відомий музичний колектив під керівництвом народного артиста Росії Михайла Турецького. Репертуар налічує понад сотню композицій. Основною ідеєю колективу є "живі" голоси – артисти виконують композиції без фонограми, в тому числі а капела. Виконавці співають пісні більш як десятьма мовами.