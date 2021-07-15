Помер Борис Горячев

15 червня музичний колектив "Хор Турецького" повідомив про втрату соліста Бориса Горячева. Співакові було 49 років. Останні тижні життя він провів у лікарні, де намагався побороти ускладнення від коронавірусу.

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Друзі, з великою раною на серці повідомляємо вам жахливу новину: Бориса Горячева з нами більше немає… 3 тижні він боровся з цією заразою! Ми молилися і сподівалися на чудо!!! Але у Бога свої плани... І ковід виявився сильнішим,

– написали на сторінці колективу.

"Цю втрату важко усвідомити. Боляче навіть думати про те, що Бориса більше немає з нами. Висловлюємо глибокі співчуття всій його родині й близьким людям. Борис багато значив для всіх нас, і він заслуговує більше слів, ніж можна зараз сказати чи написати. Світла пам'ять про нього буде назавжди в наших і ваших серцях!", – додали учасники гурту.

У дописі зазначили, що Борис завжди був позитивним та життєрадісним. Коли він опинився в лікарні, то листувався з друзями й писав, що все буде добре.

Борис Горячев помер: що про нього відомо

Борис Горячев – володар ліричного баритона – один з солістів "Хору Турецького". Він народився в Москві, у 1971 році.

Закінчив кілька навчальних закладів за музичною спеціальністю.

Працював в Чоловічому камерному хорі "Акафіст", згодом у хорі "Пересвет". Паралельно він займався власним проєктом – у квартеті виконував російську народну музику.

Зверніть увагу. "Хор Турецького" – відомий музичний колектив під керівництвом народного артиста Росії Михайла Турецького. Репертуар налічує понад сотню композицій. Основною ідеєю колективу є "живі" голоси – артисти виконують композиції без фонограми, в тому числі а капела. Виконавці співають пісні більш як десятьма мовами.