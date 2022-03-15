Від Арестовича до Кіма: з ким одружені головні "краші" української політики
Останні три тижні країна прикута до екранів телевізорів і стрічки новин. Через війну з Росією кумирами мільйонів стали спокійний Арестович з Офісу Президента та завжди усміхнений Кім з Миколаєва. Про особисте життя нових "крашів" читайте у нашому матеріалі.
У довоєнні часи українки фанатіли від голлівудських акторів та спортсменів-красунчиків, передає 24 канал. Однак які часи, такі й "краші" (об'єкти закоханості). Не хочемо розчаровувати, але серця всіх найбажаніших українських політиків – зайняті. Ким, розповідаємо та показуємо далі.
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Олексій Арестович
Радник Офісу Президента України, якого вважають "народним заспокійливим" не самотній. 46-річний Олексій Миколайович одружений з Анастасією Арестович – директорці з розвитку одного з українських видавництв. Шлюб вони уклали 2015 року. У них двоє дітей – дочка Вероніка і син Олександр.
Однак для "заспокійливого" Арестовича це другий шлюб. Перша дружина народила йому доньку Аеліту.
Олексій Арестович з дружиною і донькою / Фото з фейсбуку
Олексій Арестович з дружиною і сином / Фото з фейсбукуЦікаво, Олексій Арестович встиг засвітитися не лише як політик, а й як актор. Він зіграв у серіалах "Повернення Мухтара", "Брат за брата-2" та "Не бійся, я поруч".
Віталій Кім
Завжди усміхнений і впевнений у перемозі губернатор Миколаївської області теж розтопив серця українських жінок. Однак і він давно одружений. Кохана Віталія Кіма – Юлія. У них троє дітей – доньки Євгенія, Олександра та син Руслан.
Віталій Кім з дружиною і сином / Фото з фейсбуку
Віталій Кім з доньками і сином / Фото з фейсбуку
Михайло Федоров
Міністр цифрової трансформації України, що увійшов в історію як наймолодший політик у Кабміні, теж не холостяк. Михайло Федоров одружений з дизайнеркою і власницею бренду жіночого одягу COVER Анастасією. В офіційному шлюбі вони 7 років. Пара виховує 5-річну донечку Марію.
На відміну від інших "крашів" в українській політиці, 31-річний Михайло Федоров не приховує особисте життя. У соцмережах він часто публікує милі фото з сімейних фотосесій.
Михайло Федоров з дружиною Анастасією / Фото з інстаграму
Михайло Федоров з донькою Марією / Фото з інстаграму
Давид Арахамія
Голова фракції "Слуга народу", що "засвітився" у переговорній групі, не лише одружений, а й багатодітний батько. У нього шість дітей, імена яких починаються на літеру Д – Давид, Даніель, Дана, Даріка, Демі та Деніс. Молодші – двійнята, народилися в жовтні 2019 року.
Кохану Давида Арахамії звати Вікторія. Це друга дружина політика.
Дружина Давида Арахамії з дітьми / Фото з фейсбуку
Дружина Давида Арахамії Вікторія / Фото з фейсбуку
Віталій Кличко
Мер Києва одружився задовго до політичної кар'єри, 1996 року. За на той час перспективного боксера вийшла заміж Наталія Єгорова – спортсменка та фотомодель. У них троє дітей – 21-річний Єгор-Даніел, 19-річна Єлизавета та 16-річний Максим.
Останні кілька років дружина Віталія Кличка живе в Німеччині, в місті Гамбург, де розвивається як співачка. З чоловіком Наталія бачиться кілька разів на рік, і їм обом цього нібито вистачає.
Дружина Віталія Кличка Наталія / Фото з інстаграму
Дружина Віталія Кличка з донькою Єлизаветою / Фото з інстаграму
Олександр Скічко
Ексголова Черкаської ОДА п'ять років як офіційно одружений. Його обраниця – бізнес-леді та донька мультимільйонера Єлизавета Юрушева. Вона керує 5-зірковими готелями у столиці – Fairmont Grand Hotel Kyiv та "Рів'єра" та володіє бутіками жіночого одягу.
У Єлизавети є 13-річний син Даніель від першого шлюбу з австрійцем Давидом Конігсхофером. Олександру Скічку вона народила доньку Наталію, якій уже 6, а зараз вагітна втретє.
Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою / Фото з інстаграму бізнес-леді
Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою і дітьми / Фото з інстаграму бізнес-ледіНагадаємо, 30-річний Олександр Скічко пішов з посади голови Черкаської ОДА на шостий день війни, 1 березня 2022 року. Він пояснив це тим, що "у період війни військовими має керувати військовий".
Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України одружений з волонтеркою та громадською активісткою Євгенією. У вересні 2020 року вона пішла в політику – очолила список партії "Слуга народу" на виборах до Київської міської ради. У подружжя двоє дітей – 15-річний Єгор і 10-річна Любов.
Цікаво, що дружина 40-річного Дмитра Кулеби – фанатка брендових сумочок. У її гардеробі є все – від Louis Vuitton до Chanel. З ними Євгенія ходить навіть на сесійні засідання Київради.
Дмитро Кулеба з дружиною Євгенією / Фото з фейсбуку
Дмитро Кулеба з дружиною Євгенією і дітьми / Фото з фейсбуку