Від Арестовича до Кіма: з ким одружені головні "краші" української політики

Останні три тижні країна прикута до екранів телевізорів і стрічки новин. Через війну з Росією кумирами мільйонів стали спокійний Арестович з Офісу Президента та завжди усміхнений Кім з Миколаєва. Про особисте життя нових "крашів" читайте у нашому матеріалі.

У довоєнні часи українки фанатіли від голлівудських акторів та спортсменів-красунчиків, передає 24 канал. Однак які часи, такі й "краші" (об'єкти закоханості). Не хочемо розчаровувати, але серця всіх найбажаніших українських політиків – зайняті. Ким, розповідаємо та показуємо далі.

Читайте також "До сліз": Настя Каменських зворушила мережу піснею "Я – Україна", яку написав Потап

Олексій Арестович

Радник Офісу Президента України, якого вважають "народним заспокійливим" не самотній. 46-річний Олексій Миколайович одружений з Анастасією Арестович – директорці з розвитку одного з українських видавництв. Шлюб вони уклали 2015 року. У них двоє дітей – дочка Вероніка і син Олександр.

Однак для "заспокійливого" Арестовича це другий шлюб. Перша дружина народила йому доньку Аеліту.

Олексій Арестович з дружиною і донькою / Фото з фейсбуку

Олексій Арестович з дружиною і сином / Фото з фейсбуку

Віталій Кім

Олексій Арестович встиг засвітитися не лише як політик, а й як актор. Він зіграв у серіалах "Повернення Мухтара", "Брат за брата-2" та "Не бійся, я поруч".

Завжди усміхнений і впевнений у перемозі губернатор Миколаївської області теж розтопив серця українських жінок. Однак і він давно одружений. Кохана Віталія Кіма – Юлія. У них троє дітей – доньки Євгенія, Олександра та син Руслан.

Віталій Кім з дружиною і сином / Фото з фейсбуку

Віталій Кім з доньками і сином / Фото з фейсбуку

Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації України, що увійшов в історію як наймолодший політик у Кабміні, теж не холостяк. Михайло Федоров одружений з дизайнеркою і власницею бренду жіночого одягу COVER Анастасією. В офіційному шлюбі вони 7 років. Пара виховує 5-річну донечку Марію.

На відміну від інших "крашів" в українській політиці, 31-річний Михайло Федоров не приховує особисте життя. У соцмережах він часто публікує милі фото з сімейних фотосесій.

Михайло Федоров з дружиною Анастасією / Фото з інстаграму

Михайло Федоров з донькою Марією / Фото з інстаграму

Давид Арахамія

Голова фракції "Слуга народу", що "засвітився" у переговорній групі, не лише одружений, а й багатодітний батько. У нього шість дітей, імена яких починаються на літеру Д – Давид, Даніель, Дана, Даріка, Демі та Деніс. Молодші – двійнята, народилися в жовтні 2019 року.

Кохану Давида Арахамії звати Вікторія. Це друга дружина політика.

Дружина Давида Арахамії з дітьми / Фото з фейсбуку

Дружина Давида Арахамії Вікторія / Фото з фейсбуку

Віталій Кличко

Мер Києва одружився задовго до політичної кар'єри, 1996 року. За на той час перспективного боксера вийшла заміж Наталія Єгорова – спортсменка та фотомодель. У них троє дітей – 21-річний Єгор-Даніел, 19-річна Єлизавета та 16-річний Максим.

Останні кілька років дружина Віталія Кличка живе в Німеччині, в місті Гамбург, де розвивається як співачка. З чоловіком Наталія бачиться кілька разів на рік, і їм обом цього нібито вистачає.

Дружина Віталія Кличка Наталія / Фото з інстаграму

Дружина Віталія Кличка з донькою Єлизаветою / Фото з інстаграму

Олександр Скічко

Ексголова Черкаської ОДА п'ять років як офіційно одружений. Його обраниця – бізнес-леді та донька мультимільйонера Єлизавета Юрушева. Вона керує 5-зірковими готелями у столиці – Fairmont Grand Hotel Kyiv та "Рів'єра" та володіє бутіками жіночого одягу.

У Єлизавети є 13-річний син Даніель від першого шлюбу з австрійцем Давидом Конігсхофером. Олександру Скічку вона народила доньку Наталію, якій уже 6, а зараз вагітна втретє.

Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою / Фото з інстаграму бізнес-леді

Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою і дітьми / Фото з інстаграму бізнес-леді

Дмитро Кулеба

30-річний Олександр Скічко пішов з посади голови Черкаської ОДА на шостий день війни, 1 березня 2022 року. Він пояснив це тим, що

Міністр закордонних справ України одружений з волонтеркою та громадською активісткою Євгенією. У вересні 2020 року вона пішла в політику – очолила список партії "Слуга народу" на виборах до Київської міської ради. У подружжя двоє дітей – 15-річний Єгор і 10-річна Любов.

Цікаво, що дружина 40-річного Дмитра Кулеби – фанатка брендових сумочок. У її гардеробі є все – від Louis Vuitton до Chanel. З ними Євгенія ходить навіть на сесійні засідання Київради.

Дмитро Кулеба з дружиною Євгенією / Фото з фейсбуку

Дмитро Кулеба з дружиною Євгенією і дітьми / Фото з фейсбуку